Trump tvrdi da je FBI imao doušnika u njegovoj kampanji: "To bi bio najveći skandal svih vremena"

PREDSJEDNIK SAD-a Donald Trump u petak je pojačao napade na ministarstvo pravosuđa, tvrdeći da izvješća pokazuju da je FBI ubacio ili unovačio barem jednog doušnika u timu koji je vodio njegovu predsjedničku kampanju 2016.

Trump je objavio da "izvješća pokazuju da je barem jedan pripadnik FBI-ja iz političkih razloga ubačen" u njegovu kampanju: "To se dogodilo na samom početku, dugo prije nego što je laž o Rusiji postala glavna priča lažnih medija. Ako je to istina, to je najveći politički skandal svih vremena", napisao je na Twitteru.

Trumpov odvjetnik: "Nismo sigurni je li bilo doušnika"

Bivši gradonačelnik New Yorka i državni odvjetnik Rudolph Giuliani, sada jedan od Trumpovih odvjetnika, rekao je CNN-u da on "ne zna sa sigurnošću, niti zna predsjednik, je li doista bilo doušnika".

"Dugo vremena nam se govori da je bilo neke vrste infiltracije", rekao je Giuliani. "Svojevremeno je predsjednik mislio da je riječ o prisluškivanju".

Ni Trump ni Giuliani nisu dali nikakve dokaze vladine infiltracije u Trumpovu kampanju. FBI u petak nije imao komentara.

Reports are there was indeed at least one FBI representative implanted, for political purposes, into my campaign for president. It took place very early on, and long before the phony Russia Hoax became a “hot” Fake News story. If true - all time biggest political scandal!