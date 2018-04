Trump tvrdi da je neprijateljstvo prema Rusima izazvala istraga o miješanju u izbore

AMERIČKI predsjednik Donald Trump ocijenio je u tweetu da je animozitet prema Moskvi velikim dijelom uzrokovan "korumpiranom" istragom o navodnoj ruskoj upletenosti u američke predsjedničke izbore 2016., kojom po njemu dirigiraju demokrati.



"Animozitet prema Rusiji velikim je dijelom uzrokovan lažnom i korumpiranom istragom protiv Rusije, koju predvode ljudi odani demokratima ili osobe koje su radile za Obamu", napisao je.



Dodao je da je posebni istražitelj Robert Mueller "najviše u sukobu interesa". "Osim možda Rosensteina", napomenuo je, govoreći o drugom čovjeku ministarstva pravosuđa, Rodu Rosensteinu, kojeg bi Trump, kako navode američki mediji, mogao smijeniti.



"Nije bilo dosluha pa oni gube glavu"



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Rosenstein je jedini koji kao nadređeni može smijeniti Muellera, no Bijela kuća uvjeravala je u utorak da to može učiniti i Trump, u trenutku dok se istraga svakim danom sve više približava Ovalnom uredu."Nije bilo dosluha pa oni gube glavu", zaključio je Trump, ponovno niječući dosluh između svoje predizborne kampanje i Moskve.Predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa, Paul Ryan, rekao je u srijedu da ga je Bijela kuća uvjerila da Trump ne namjerava smijeniti posebnog istražitelja Roberta Muellera niti zamjenika državnog tužitelja Roda Rosensteina zbog istrage protiv Rusije."Nemam razloga vjerovati da će se to dogoditi", rekao je na konferenciji za novinare, dodajući da je u to uvjeren jer je o tome razgovarao s ljudima iz Bijele kuće.