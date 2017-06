Trump tvrdio da Katar podržava terorizam, pa im prodao 12 milijardi dolara naoružanja

Foto: Hina

SAD je prodao Kataru 12 milijardi dolara vrijedne borbene avione, samo nekoliko dana nakon što je Trump iskritizirao tu zemlju da je "visoko rangirani sponzor terorizma".



Ugovor o prodaji su potpisali ministar obrane SAD-a, Jim Mattis i katarski ministar obrane, Khalid al-Attiyah. Kako piše Independent, SAD je Kataru prodao 36 F-15 borbenih aviona.



"Katar i SAD učvrstili su svoju vojnu suradnju, u kojoj su se godinama skupa borili kako bi izbrisali terorizam i promovirali prosperitetu budućnost", izjavio je ministar Katara.

Qatar signs LOA for the purchase of the F-15QA fighter jets creating 60,000 new jobs in 42 states across the United States pic.twitter.com/tnOAC3KGma