Trump u Davosu nazvao medije "gnjusnima, pakosnima, zlima i lažnima", publika ga izviždala

Foto: Hina



AMERIČKI predsjednik Donald Trump je pokušao pridobiti svjetsku poslovnu i političku elitu u Davosu svojim predstavljanjem Sjedinjenih Država kao države s kojom je najbolje poslovati, ali dok se dio prisutnih divio njegovoj ekonomskoj politici, kod ostalih je naišao na vrlo hladan prijem.

U petnaestominutnom govoru tijekom svog prvog pojavljivanja na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskim Alpama Trump je ponudio "prijateljstvo i partnerstvo Amerike" u trgovini i sigurnosti, te je ustvrdio kako "Amerika na prvom mjestu" ne znači "Amerika sama".

"Snažna Amerika"



"Svijet doživljava povratak snažne i prosperitetne Amerike. Amerika je otvorena za poslovanje i ponovno smo konkurentni", poručio je američki čelnik.



Trump je klasični politički govor održao mirnim tonom, a publici od oko 1500 ljudi dao je kompliment kazavši da se ona sastoji od nekih od "najizvanrednijih građana" svijeta.



Rekao je kako SAD podržava slobodnu trgovinu, "no da ona mora biti pravedna i recipročna". Osudio je "predatorsko ponašanje" poput krađe intelektualnog vlasništva, industrijskih subvencija i državno planiranog gospodarstva, za što je sve ranije optuživao Kinu.



Trumpova administracija ovog je tjedna pogodila kinesko i južnokorejsko gospodarstvo uvođenjem novih tarifa, a dolar doživljava turbulencije na tržištu valuta koje je uzrokovao naizgled tolerantan stav američkog ministarstva financija prema slabijem dolaru.



Direktori nekih velikih kompanija poput Siemensa, Totala i SAP-a čestitali su Trumpu za snižavanje korporativnih poreza i najavili da će investirati više u SAD zbog njegove politike.

"Politika za najbogatije"



Čelnica Oxfama Winniew Byanyima rekla je pak da Trumpova politika ide na ruku isključivo najbogatijima.

"Neću prisustvovati govoru, zauzeta sam", otkrila je Byanyima, izvršna direktorica te neprofitne organizacije.



"Trump je samo jedan od mnogih, pripadnik elite koja je odlučila služiti interesima nekolicine na vrhu nauštrb običnih ljudi", dodala je ta direktorica rođena u Ugandi.



Trumpova izolacionistička trgovinska politika, piše dpa, izazvala je kritike u Davosu od lidera poput njemačke kancelarke Angele Merkel, kanadskog premijera Justina Trudeaua i indijskog premijera Narendre Modija.



Dok je napuštao podij, aplauz je bio skroman i kratak, za razliku od onog koji su dobili neki drugi lideri u Davosu, poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i Merkel.Miješane reakcije koje je dobio američki predsjednik odražavaju različitost lidera koji sudjeluju na forumu - od direktora s poslovnim interesima u Americi do političara, čelnika međunarodnih organizacija i nevladinih skupina.Prošle godine glavna zvijezda Davosa bila je kineski komunistički čelnik Xi Jinping koji je preuzeo ulogu čuvara otvorene svjetske trgovine na oduševljenje okupljene publike koja je bila zabrinuta Trumpovom inauguracijom koja se održavala taj tjedan.Iz publike su se čuli zvukovi negodovanja kad je u kratkom interaktivnom dijelu nakon govora Trump prozvao medije "gnjusnima", "zlima", "pakosnima" i "lažnima".Dio publike izviždao je Trumpa zbog njegovog novog napada na medije.Predsjednika je ujutro dočekala priča New York Timesa o tome kako je prošle godine naredio davanje otkaza specijalnom istražitelju oko Rusije Robertu Muelleru, no da je odustao od te odluke kad je savjetnik iz Bijele kuće odbio to narediti ministarstvu pravosuđa i umjesto toga ponudio svoju ostavku."Lažne vijesti. Tipični New York Times. Izmišljene priče", rekao je Trump novinarima kad je stigao na Forum.