Trump u srpnju ipak putuje u Britaniju, najavljeni prosvjedi

Foto: Hina/EPA

PREDSJEDNIK SAD-a Donald Trump otputovat će u srpnju u radni posjet Britaniji gdje će se sastati s premijerkom Theresom May nakon što se mjesecima odgađala odluka o posjetu predsjednika SAD-a tradicionalno najbližem savezniku.



Predstavnici Bijele kuće i Downing Streeta su rekli da će Trump posjetiti Ujedinjenu Kraljevinu 13. srpnja i održati bilateralne razgovore s May, no nisu naveli pojedinosti.



Također još nije poznato koliko će dugo Trump ostati u posjetu koji će se dogoditi nakon što je više od godinu dana na predsjedničkom položaju.



Odgoda je nametnula pitanja o odnosima SAD-a i Ujedinjene Kraljevine, a radni posjet je nižeg značaja od službenog državničkog posjeta.



Trump je planirao put u London na otvaranje veleposlanstva SAD-a, ali ga je otkazao u siječnju.



Mnogi Britanci su najavili prosvjedovati protiv Trumpovog posjeta.