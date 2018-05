Trumpov savjetnik za sigurnost: Nećemo smanjiti broj vojnika u Južnoj Koreji

Screenshot: YouTube

AMERIČKI predsjednik Donald Trump nije od Pentagona zatražio opcije za smanjenje američkih snaga u Južnoj Koreji, rekao je njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton.

Bolton je to kazao nakon što je The New York Times jučer objavio da Trump razmatra opcije za smanjenje broja američkih vojnika u Južnoj Koreji.

"Priča New York Timesa potpuna je besmislica. Predsjednik nije zatražio od Pentagona da mu iznese opcije za smanjenje američkih snaga stacioniranih u Južnoj Koreji", rekao je Bolton.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Objava došla u vrijeme priprema susreta Trumpa i Kima

Najave o mogućem smanjenju broja vojnika objavljene su u vrijeme kada se Trump priprema za sastanak sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom s kojim bi trebao razgovarati o konačnom uklanjanju sjevernokorejskog nuklearnog programa.

Trumpova administracija angažirana je u nastojanju da ishodi oslobađanje tri američka državljana zatočena u Sjevernoj Koreji.