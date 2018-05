Trumpova kandidatkinja prisegnula kao prva čelnica CIA-e

Foto: Hina

GINA Haspel prisegnula je u ponedjeljak u nazočnosti Donalda Trumpa i postala prva žena na čelu središnje obavještajne agencije (CIA) u kojoj je provela više od 30 godina.



Kazavši da je "iznimno ponosna" što je postala prva žena na čelu američke obavještajne agencije, Haspel je pohvalila "hrabrost" generacija žena koje su pomogle da ona danas preuzme ovu dužnost.



"Ne bih danas stajala ovdje da nije bilo izvanredne hrabrosti i predanosti naraštaja (žena u CIA-i) koje su se suočavale sa stereotipima, rušile prepreke i otvorile vrata nama ostalima", rekla je Haspel obraćajući se djelatnicima agencije.



54 glasa ZA i 45 glasova PROTIV



Pozvala je na povećanje broja agenata u prekooceanskim zemljama te istaknula da CIA mora povećati broj osposobljenih agenata koji vladaju stranim jezicima, ojačati prekooceanska partnerstva i uposliti "više naših agenata za strana područja".



"Mi smo inozemna obavještajna služba i to se mora odražavati u našim prioritetima i radnoj snazi", rekla je Haspel.



Senat je za Haspel glasao s 54 glasa za i 45 protiv te tako potvrdio kandidatkinju Donalda Trumpa, 33-godišnju veteranku obavještajne agencije s dugom karijerom agentice i supervizorice u CIA-inim tajnim operacijama.



Ona je zamijenila Mikea Pompea, koji sada obnaša dužnost državnog tajnika. Haspel je bila zamjenica u vrijeme dok je Pompeo bio direktor CIA-e i od prošlog mjeseca privremena direktorica. Svečanosti su prisustvovali Trump, Pompeo i potpredsjednik Mike Pence.



Haspel je tijekom postupka potvrđivanja morala odgovarati na pitanja o okrutnim metodama ispitivanja koje je ta obavještajna agencija primjenjivala nakon terorističkog napada na New York i Washington 11. rujna 2001.



CIA se više neće služiti tehnikama nasilnog ispitivanja uvedenima nakon 11. rujna koje se smatraju mučenjem, čak ni ako to naredi predsjednik, zajamčila je Haspel 9. svibnja u Kongresu.