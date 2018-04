Trumpova prva poruka nakon napada: "Savršen napad sinoć. Misija izvršena!"

Foto: Wikimedia

AMERIČKI predsjednik Donald Trump javio se prvi put nakon što je izveden zajednički napad SAD-a, Velike Britanije i Francuske na ciljeve u Siriji.

>> SAD NAPAO SIRIJU Ispalili 100 raketa: Hrvatska uz Trumpa, Rusija prijeti osvetom, a Francuzi novim napadima

Učinio je to, naravno, na Twitteru.

Napad u kojem je ispaljeno više od stotinu raketa na tri cilja nazvao je "savršeno izvedenim napadom", a zahvalio je i Velikoj Britaniji i Francuskoj "na mudrosti".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

"Savršeno izveden napad sinoć. Hvala Francuskoj i Velikoj Britaniji na njihovoj mudrosti i snazi njihove sjajne vojske. Nisam mogao poželjeti bolji rezultat. Misija izvršena!", napisao je Trump.

Odmah potom objavio je još jedan tvit.

"Tako sam ponosan na našu veliku vojsku koja će uskoro biti, nakon što smo utrošili milijarde itekako opravdanih dolara, najsnažnija koju je naša zemlja ikada imala. Ništa i nitko neće nam biti blizu!", poručio je Trump.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!