Trumpovi odvjetnici pokušavaju zabraniti knjigu o njemu

ODVJETNICI američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušavaju zaustaviti objavu knjige koja sadrži kontroverzne informacije vezane uz njegov predsjednički mandat, javlja BBC.

U pismu kojeg su odvjetnici poslali izdavaču najavljene knjige zahtijeva se da "hitno zaustave bilo kakve daljnje aktivnosti vezane uz objavu knjige" autora Michaela Wolffa.

Inače, objava knjige "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće") najavljena je za utorak. Knjiga u velikom dijelu sadrži citate bivšeg Trumpovog savjetnika Stevea Bannona.

Između brojnih kontroverznih izjava koje je kazao i koje su zapisane u spornu knjigu, Bannon je rekao i kako smatra da je sastanak između Trumpovog sina i Rusa bila "izdaja".

Sporan sastanak Trumpovog sina i Rusa

Taj sastanak je još uvijek pod istragom kao dio puno veće istrage koja se provodi, a tiče se uplitanja Rusije u predsjedničke izbore u Americi.

Trump je ranije odgovorio na navode i citate iz knjige kako je njegov bivši savjetnik Bannon izgubio razum nakon odlaska iz Bijele kuće.

"Steve Bannon nema ništa sa mnom ni s mojom dužnosti. Kada je dobio otkaz, nije izgubio samo posao, nego i razum", rekao je Trump govoreći o onome koji je, među ostalima, zaslužan za njegovu pobjedu na izborima 2016. i koji je šest mjeseci bio njegov blizak savjetnik u Bijeloj kući.

Bannon je ostao zaprepašten susretom u Trump Toweru u New Yorku, na kojem je ruski odvjetnik navodno ponudio inkriminirajuće informacije o predsjedničkoj kandidatkinji demokrata Hillary Clinton, stoji u knjizi "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće"), autora Michaela Wolffa.

Autor knjige obavio više od 200 razgovora u Bijeloj kući