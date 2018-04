TUGA U KOPRIVNICI Građani u šoku nakon smrti dječaka: "Užas, nisam spavala cijelu noć..."

Foto/video: Damir Spehar/PIXSELL

JUČERAŠNJI dan zavijen je u crno, a jutro u Koprivnici donijelo je tugu i nevjericu - svi se pitaju kako je došlo do tragedije u kojoj je preminuo osmogodišnji dječak.

Podsjetimo, jučer poslijepodne život je izgubio osmogodišnji dječak iz Koprivnice, koji je bio na proslavi prijateljevog rođendana. Najednom su vidjeli da njegovo tijelo pluta na vodi, oživljavali su ga spasilac, a onda i djelatnici hitne pomoći, no nije mu bilo spasa.



Na grupu od osmero djece pazile su tri ženske osobe, a da bi uopće mogli doći na rođendan, djeca trebaju biti plivači. Dječak navodno nije bio plivač.





Građani Koprivnice su u šoku.



"Ne znam što da vam kažem, pitam se jesu li dovoljno pazili na tu djecu. U šoku sam. Mislim da djeca uopće ne bi trebala slaviti rođendan u bazenu, protiv toga sam. Potreslo me sve to jako", kaže jedna građanka za epodravinu "Nemojte me na to podsjećati, nisam spavala cijelu noć. Prestrašno je to. Svakako treba istražiti tko je odgovoran, no da se i nađe krivac, dijete se više ne može vratiti", kaže druga."To što se dogodilo je užasno, to je nečiji propust. Gdje su bili animatori, gdje je bio spasilac? To je za svaku osudu! Ako su djeca bila tamo, netko je valjda bio zadužen da bude s njima", kaže jedan građanin."Treba vidjeti što se dogodilo, nisam sigurna je li to bio propust, znat će se više kada stignu nalazi obdukcije, unaprijed se ne može puno toga reći", zaključuje građanka.