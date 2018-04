Turizam nadmašio rast ukupnog svjetskog gospodarstva i bio najbrže rastući sektor

Foto: 123rf

SEKTOR turizma i putovanja u svijetu je prošle godine stvorio 7 milijuna novih radnih mjesta, a rastom od 4,6 posto nadmašio je rast ukupnog svjetskog gospodarstva i bio najbrže rastući sektor, dok se u ovoj godini očekuje sporiji rast, ističe se u novom globalnom izvješću Svjetskog turističkog vijeća - WTTC-a.



U izvješću o ekonomskim utjecajima turizma i putovanja u svijetu, koje je WTTC (The World Travel & Tourism Council) objavio krajem ožujka, ističe se da je taj sektor prošle godine sedmu godinu za redom nadmašio rast ukupnog gospodarstva, koje je raslo 3 posto.



Rastom od 4,6 posto bio je ispred rasta drugih sektora, uključujući i proizvodnju, koja je rasla 4,2 posto, maloprodaju i veleprodaju, s rastom od 3,4 posto, poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo s rastom od 2,6 posto te financijske usluge s rastom od 2,5 posto.

"Putovanja i turizam stvaraju radna mjesta"



"Putovanja i turizam stvaraju radna mjesta, potiču gospodarski rast i pomažu u izgradnji boljih društava. Naše istraživanje pokazuje da je taj sektor prošle godine bio odgovoran za stvaranje jednog od pet radnih mjesta diljem svijeta, kao i da je posljednjih nekoliko godina zahvaljujući i vladama brojnih zemalja došlo do poduzimanja koraka za maksimiziranje potencijala tog sektora", poručila je povodom izvješća predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a Gloria Guevara Manzo.



Dodala je i da je 2017. u svjetskom turizmu bila i najbolja po turističkoj potrošnji, što je objasnila povećanjem povjerenja potrošača na domaćem i međunarodnom planu, pogotovo s rastom iz Kine i Indije, ali i oporavku na tržištima u sjevernoj Africi i Europi, na koja su prethodno utjecali terorizam, prirodne nepogode i političke nestabilnosti.



Prema WTTC-ovom izvješću za 2017., turizam i putovanja su globalnom BDP-u pridonijeli s 10,4 posto ili 8.300 milijardi američkih dolara, dok je u sektoru bilo ukupno više od 313 milijuna radnih mjesta ili jedno od deset diljem svijeta, a izvoz iznosio 1.500 milijardi dolara ili 6,5 posto od ukupnog svjetskog izvoza, odnosno gotovo 30 posto od ukupnog svjetskog izvoza usluga. Ulaganja su pak dosegnula 882 milijarde dolara.



Za Europu se u izvješću navodi da je s rastom turističkog prometa od gotovo 5 posto imala izvedbu bolju nego se očekivalo, uz snažan oporavak potražnje za dalekim odredištima te unutar same Europe zbog snage europskog gospodarstva. Tome u prilog ide i podatak da su europski zračni prijevoznici prošle godine prvi put prevezli više od milijardu putnika ili 8 posto više nego u 2016.

Turizam je i u BDP-u sjeverne Afrike povećao udjel



Turizam je i u BDP-u sjeverne Afrike povećao udjel, najviše zbog odličnih rezultata Egipta s rastom od čak 73 posto, ali i Tunisa od 7,6 posto, s naznakom daljeg oporavka, dok su azijske zemlje nastavile predvoditi globalni rast turizma, pogotovo u sjevernoj Aziji s porastom od 7,4 posto te južnoj od 6,7 posto, a najvećim pobjednikom označavaju Kinu.



Rijetka regija u svijetu s padom turizma u BDP-u od 1,4 posto je Latinska Amerika, što iz WTTC-a najvećim dijelom objašnjavaju posljedicom pada potrošnje u najvećoj zemlji Brazilu, ali i političkim i gospodarskim problemima u Venezueli.



Naglašavajući kako dugoročni izgledi za iduće desetljeće, do 2028., ostaju nepromijenjeni, s prosječnim rastom od 3,8 do 4 posto, iz WTTC-a napominju i da se do te godine očekuje da se broj radnih mjesta u turizmu u svijetu poveća na više od 400 milijuna.



"Kako sektor turizma i putovanja postaje sve važniji kao generator BDP-a i radnih mjesta, ključni izazov je osigurati održiv i uključiv rast, pogotovo što smo u 2017. već vidjeli početke 'borbe' protiv turizma u nekim ključnim svjetskim odredištima", upozorili su iz WTTC-a, najavljujući da će stoga teme turističke prenapučenosti i budućnosti turističkih radnih mjesta biti ključne i na predstojećem WTTC globalnom summitu sredinom travnja u Buenos Airesu.