Turska zatvorila na stotine osumnjičenih za terorizam, samo će Istanbul večeras čuvati 37.000 policajaca

TURSKA je uhitila još osumnjičenih pripadnika Islamske države u najvećoj akciji protiv te džihadističke skupine uoči proslave Nove godine na koju sjenu baca prošlogodišnji teroristički napad u Istanbulu u kojem je ubijeno 39 ljudi.



Nekoliko minuta nakon dolaska 2017. godine Istanbul je pogodio napad uzbekistanskog napadača koji je djelovao u ime Islamske države (IS), pucajući na većinom strane posjetitelje u klubu Reina na Bosporu.



Bio je to još jedan udarac Turskoj pod predsjednikom Tayyipom Erdoganom nakon godine napada džihadista i kurdskih pobunjenika, te neuspjelog puča.



No od događaja u Reini nije bilo većih napada u Turskoj, a čini se da sigurnosne snage ove godine poduzimaju svaki mogući korak kako bi osigurali da ovogodišnja proslava prođe bez incidenta.



U nedjeljnim racijama u zoru vlasti su pritvorile 20 osumnjičenih pripadnika IS-a u Istanbulu, od kojih su petnaest strani državljani za koje se vjeruje da su bili u Siriji i Iraku, prenosi novinska agencija Dogan.



Još petero - troje Sirijaca, Iračanin i ruski Čečen, uhićeno je u Ankari, prenosi agencija Anadolija.



Turski mediji pišu kako su vlasti u proteklim danima već uhitile 200 osumnjičenih džihadista, uključujući njih 75 u petak u Istanbulu i Ankari, strahujući da planiraju napad za Novu godinu.Prema nekim izvješćima, vladu najviše brinu borci IS-a koji su napustili sirijski grad Raku nakon što su ga ove godine osvojile prokurdske paravojske.Samo u Istanbulu će za Novu godinu biti mobilizirano 37 tisuća policajaca, što je gotovo dvostruko više nego prošle godine, otkrio je guverner tog grada Vasip Sahin. Na dužnosti će biti i oko 4 tisuće pripadnika žandarmerije i obalne straže.Vlasti su otkazale ili zabranile proslave na nekim od najpopularnijih mjesta za posjetitelje, poput područja oko trga Taksim, četvrti Bešiktaš i Sisli.Anadolija piše kako će policija zamaskirana u prodavače lutrije ili kestena biti na dužnosti oko Taksima. Snage sigurnosti pregledavaju putnike gradskih trajekata, a kamionima je od nedjelje ujutro do ponedjeljka zabranjen pristup gradu.