TUŽAN KRAJ POTRAGE Pronađeno tijelo tinejdžera koji je nestao prije dva tjedna

Foto: Facebook



NAKON postupka identifikacije, šibenska policija potvrdila je da je u nedjelju ujutro pronađeno tijelo 16-godišnjaka nestalog 24. ožujka u Visovačkom jezeru kod otočića Visovac.



"Postupkom identifikacije utvrđeno je da je pronađeno tijelo maloljetnika nestalog 24. ožujka 2018. godine na Visovcu“, izvijestili su u nedjelju rano popodne iz šibenske policije.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Za 16-godišnjakom se tragalo od 24. ožujka, kad se u blizini Visovca prevrnuo čamac u kojem su bila četvorica maloljetnika. Trojica su uspjeli doplivali do otoka, a on je nestao. Jutros u 10.50, dvadesetak metara od otoka, isplivalo je tijelo i identifikacijom je potvrđeno da se radi o nestalom mladiću.U svakodnevnim potragama za njim su uz policiju sudjelovali djelatnici NP-a Krka, HGSS-ovci i djelatnici Lučke kapetanije. Neslužbeno se doznaje da je tijelo našao rendžer NP-a Krka i to na mjestu gdje se čamac i prevrnuo.