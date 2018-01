TV Jadran mora platiti Radmanu 10.650 kuna jer je emitirao Bujančevu emisiju punu laži

Foto: Index/FaH/Pixsell/Marko Mrkonjić



BIVŠI glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman dobio je u listopadu prošle godine sudski spor pokrenut na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu protiv tvrtke OAR, nakladnika Osječke televizije koja prikazuje emisiju "Bujica" Velimira Bujanca, koji je kokainom plaćao usluge kurvi, nakon čega se nagodio s tužiteljstvom priznajući da je "drogom morao kupovati ljubav".

>> Bujanec Radmanu mora platiti 58 tisuća kuna jer je u emisiji širio laži o njemu



U "Bujici" emitiranoj u lipnju 2015. pod nazivom "Hebrang: Zločinac Manolić u koaliciji sa SDP-om", od strane voditelja emisije Velimira Bujanca, te gosta Andrije Hebranga, kao i objavom izjave izvjesnog Milana Damjanovića, iznesene su neistinite informacije o tužitelju. Među ostalim, tvrdilo se da je Radman "često pohodio centralu KOS-a u Beogradu", da je dao otkaz novinaru HRT-a Branimiru Farkašu i vršio mobing nad novinarom HRT-a Draženom Ilinčićem. Radman je tada od Bujanca zatražio objavu ispravka, no ovaj je to odbio učiniti.



Jučer je pak Općinski sud u Zagrebu presudio u još jednom sporu vezanom uz spomenutu Bujančevu emisiju. Naime, Radman je tužio i Televiziju Jadran koja je 10. lipnja 2015. godine emitirala navedenu emisiju. Sud je presudio da Televizija Jadran Radmanu mora isplatiti 10.650 kuna u roku od 15 dana.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Sud prihvaća navod tuženika da nema mogućnosti utjecaja na sadržaj i izbor gosta emisije"Bujice" jer istu kreira Osječka TV, no ta je okolnost neodlučna za ovaj spor jer je tuženik nakladniktelevizijskog programa u okviru kojeg prenosi javnosti predmetnu emisiju pa kao takav odgovara i zaštetu u smislu čl. 21. st. 1. ZM. Tuženik kao nakladnik utvrđuje i objavljuje odabrani programskisadržaj i jedino on može odlučiti hoće li ga prenositi. Nije prihvaćen navod tuženika da nije mogaoobjaviti ispravak tužitelja jer je za to postojala mogućnost kako to predviđaju odredbe ZM, odnosnotuženik je mogao objaviti zatraženi ispravak u terminu kada je emitirana sporna "Bujica", odnosno uprogramu istovjetne gledanosti, a što isti nesporno nije učinio", stoji u obrazloženju presude.

Presuda TV Jadran by Index.hr on Scribd