Tvornica u SAD-u izgorjela do temelja i srušila se, pogledajte snimke

Screenshot: YouTube

U AMERIČKOM gradu Philadelphiji u petak navečer je planuo požar u zatvorenoj tvornici Steel Heddle Manufacturing Company, piše Philadelphia CBS.

Tvornica je bila dio kompleksa koji je do 1983. godine proizvodio dodatne dijelove (poput gumba i kopči) za tvornice odjeće. Zatvorena je prije 35 godina i proglašena zaštićenim povijesnim objektom.

"Većina vatrogasaca u Philadelphiji je na terenu i pomaže u saniranju požarišta", kazao je zapovjednik gradskih vatrogasaca Adam Thiel. Vatra je sukljala metrima uvis.

Na snimkama je zgrada od cigle, površine 332.000 četvornih metara. Zid zgrade se urušio na ulicu, a dok je padao, za sobom je povukao i strujne kabele sa stupovima. Debeli stup dima vidi se kilometrima.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Skladište velikog kompleksa do temelja se urušilo, a Thiel dodaje kako je trebalo gotovo tri i pol sata da se požar prvo stavi u kontrolu zbog jakog vjetra.

Sjeveroistočni vjetar onemogućio je pravovremenu kontrolu nad požarom pa je on zahvatio i okolne zgrade. Dodatni požari su, srećom, vrlo brzo pogašeni.

"Bilo je trenutaka u kojima smo se pitali kad ćemo uspjeti zaustaviti vatrenu stihiju", kazao je zapovjednik vatrogasaca Adam Thiel.

North Philadelphia warehouse fire is sending heavy plumes of smoke west toward 22nd st. Firefighters putting water on from exterior @NBCPhiladelphia https://t.co/8nV51yiDrl pic.twitter.com/rQwR1r2RG1