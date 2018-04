Tvrtka bivšeg povjerenika i dalje radi u Agrokoru, a novi će angažirati i svoju

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL, Davor Puklavec/PIXSELL, Hina



TEXO Management, bivša tvrtka bivšeg povjerenika Ante Ramljaka, i dalje je angažirana u Agrokoru. Potvrdio je to jučer Fabris Peruško, novi povjerenik, koji je jutros gostujući na N1 najavio da će vjerovničko vijeće angažirati i njegovu bivši tvrtku McKinsey.



Tako se ponovo otvara pitanje sukoba interesa, koje nije regulirano Lex Agrokorom, niti Zakonom o sprječavanjem sukoba intersa, s obzirom da povjerenik formalno nije dužnosnik, mada izvješća o svom radu predaje vladi.



Ipak, Peruško je na vrijeme otišao iz McKinseya, tamo je radio od 2008. do 2013. godine, za razliku od Ante Ramljaka koji je još dvadeset dana nakon što je postao povjerenik bio formalno i zaposlenik Texo Managementa.



Hrvatska podružnica američkog McKinseya – jedne od najpoznatijih konzultantskih tvrtki, ima godišnje prihode do sto milijuna kuna, a njezin direktor, Jurica Novak spominjao se kao potencijalni kandidat za povjerenika nakon što je Ramljak bio prisiljen podnijeti ostavku.



McKinsey radio i za Todorića oko preuzimanja Mercatora



Tvrtka McKinsey bila je angažirana i u vrijeme Ivice Todorića. Radili su na poslovima integracije Mercatora u Agrokor, nakon što je Todorić preuzeo najveći slovenski trgovački lanac što ga je na kraju, prema mišljenjima mnogih, i dovelo do bankrota.I u vrijeme Ramljaka McKinsey je nudio svoje usluge privremenom vjerovničkom vijeću. U želji da opravdaju visoke honorare međunarodno nepoznatih tvrtki poput Texa, Ramljakovi komunikacijski savjetnici pustili su u medije informaciju da je McKinsey tražio 120.000 eura tjedno. Pretpostavljamo da će biti angažirani po istoj cijeni.Mada je novi povjerenik obećao detaljno objaviti troškove savjetnika, to do danas nije napravio. Index je bio objavio fakture iz kojih je vidljivo da Texo Management ima ugovor vrijedan 12 milijuna kuna godišnje. Sličan iznos prima i Altera, dok Komunikacijski ured Colić i Laco uprihoduje 3,5 milijuna kuna godišnje.Stvarni iznos konzultanata ne možemo znati bez informacije koju Peruško i dalje taji, a to je naknada za uspjeh.U posljednjem izvješću koje je jučer objavljeno ukupni troškovi izvanredne uprave koji su plaćeni do veljače iznose 529,5 milijuna kuna, od čega je najveći dio otišao na savjetnike čak 294,1 milijuna kuna.Peruško, baš kao i Ramljak, umanjuje visinu tih troškova uspoređujući ih s golemim Agrokorovim dugovima, no činjenica je da što više oni potroše, manje će ostati vjerovnicima. Nema nikakvih naznaka da se, nakon Ramljakovog odlaska, istražuje potencijalna korupcija.