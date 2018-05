U Australiji ubijeni majka i četvero djece, otac okrivio djeda: "Dugo je to planirao"

Foto: Facebook/Katrina Miles

OTAC četvero djece koja su ubijena u Australiji okrivio je njihovog djeda za ubojstvo.

Aaron Cockman izjavio je kako vjeruje da je Peter Miles (61) ubio njegovu djecu i njihovu majku. Tijela Milesa, njegove supruge Cynde, kćeri Katrine i četvero unučadi pronađena su u petak u Osmingtonu s prostrjelnim ranama.

Cockman je izjavio kako smatra da Miles nije "samo puknuo nego je o tome jako dugo razmišljao". Službenici još nisu potvrdili identitet ubojice, ali policija je objavila da ne traga za drugim osumnjičenima i vjeruje da se radi o ubojstvu i samoubojstvu.

