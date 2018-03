U autobusnoj nesreći u Etiopiji 38 mrtvih, većina žrtava su studenti

Foto: Twitter/ Addis Standard

TRIDESET i osam osoba je poginulo u ponedjeljak na sjeveru Etiopije kada je autobus sletio s ceste, izvijestila je u utorak radiotelevizija Fana, bliska vlasti.

"Ukupno je 38 osoba, 28 muškaraca i deset žena poginulo u nesreći", navodi Fana na svojoj internetskoj stranici pozivajući se na vlasti okruga Legambo, gdje se nesreća dogodila.

Radiotelevizija je objavila fotografiju autobusa čija je prednja polovica u potpunosti uništena.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Fana precizira da je deset putnika preživjelo nesreću, neki s teškim ozljedama. Većina žrtava su studenti, objavile su vlasti.

Prema istom izvoru autobus je u ponedjeljak putovao između gradova Mekane Selam i Desie kada je sletio s ceste u još nepoznatim okolnostima. Glasnogovornik regionalne vlade je rekao da policija utvrđuje uzrok nesreće.

U Etiopiji, drugoj najmnogoljudnijoj zemlji Afrike, brojne osobe koriste autobus za duga putovanja. Cestovna mreža je većinom obnovljena i proširena posljednjih godina, ali autobusi su većinom zastarjeli.

Update: Of the 48 killed in this tragic accident, 28 are male, and 10 are female. Most of them were university students, according to Legambo wereda communication bureau. The 10 who were injured are receiving medical treatment at Hidar 11 hospital in the Akesta town. #Ethiopia pic.twitter.com/yS9L0uU2TY