U Berlinu nestala 30-godišnja Hrvatica, od četvrtka joj se gubi svaki trag

DANIJELA Velić, 30-godišnja Hrvatica koja živi i radi u Berlinu, posljednji je put viđena kako izlazi iz restorana u kojem je radila, u blizini željezničke postaje Bundesplatz. Bilo je to u četvrtak 12. travnja oko 22:15 sati, piše fenix-magazin

Rođena je u Pakracu 5. svibnja 1988. godine, a u trenutku kad je nestala bila je odjevena u crnu kratku kožnu jaknu, svijetle traperice i šal, na nogama je imala tenisice i nosila je crnu žensku torbu.

Njezina sestra Dijana obavijestila je Berlinsku policiju, zvala je sve gradske bolnice i raspitivala se među prijateljima, no nema traga nestaloj.

"Na mobitel se ne javlja, isključen je. Danijela je trebala krenuti iz restorana na Bundesplatzu u kojem je radila, najprije S-Bahnom do Landsberger Allee pa potom tramvajem do Lichtenberga, gdje živi. No kući nije došla. Nitko ne zna je li uopće ušla u vlak i je li uopće i kamo krenula", kazala je njezina sestra Dijana.

"Nismo odmah obavijestili roditelje jer ih nismo htjeli uznemiravati niti da se brinu. Nadala sam se da će se do vikenda riješiti Danijelin nestanak i da će je policija pronaći. Nažalost, dosad se ništa ne zna", dodala je Dijana, sestra nestale Danijele Velić.