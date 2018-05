U BiH još nitko ništa ne zna o Erdoganovu dolasku, a pripremaju mu veliki doček

Foto: FAH

NITKO u Bosni i Hercegovini do početka ovog tjedna nije dobio službenu najavu dolaska turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, no svi se ponašaju kao da će on definitivno doći 20. svibnja u Sarajevo i tamo održati svoj središnji skup za tursku dijasporu uoči izvanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj zakazanih za 24. lipnja.



Ta je činjenica postala novim povodom za političke rasprave i prijepore u BiH uz neizbježnu povezanost i s izborima u Bosni i Hercegovini koji se trebaju održati u listopadu.



Organizacija koja se predstavlja kao Unija europsko-turskih demokrata (UEDT) već je tiskala plakate kojima poziva Erdoganove pristaše na okupljanje u Sarajevu i to 20. svibnja u olimpijskoj dvorani Zetra.



Riječ je o udruzi koja ima desetke podružnica u europskim zemljama sa značajnom turskom dijasporom, no ona do sada u BiH nije imala nikakve aktivnosti.



Direktor Zetre Midhat Hubijar do ponedjeljka nije mogao potvrditi da je uopće sklopljen ugovor o najmu dvorane koja bi trebala ugostiti zahtjevni skup za čije su organiziranje potrebne značajne logističke i sigurnosne pripreme.



No stoga su se počele oglašavati političke stranke i to uglavnom oporbene, a njihovi predstavnici ne kriju kako im Erdoganovo predizborno agitiranje po BiH nije po volji.



Demokratska fronta (DF) Željka Komšića u ponedjeljak se oglasila priopćenjem upozorivši kako eventualni dolazak turskog predsjednika u Sarajevo i druženje sa svojim pristalicama ne bi smio biti tek stvar njegove želje nego rezultat procjene i odluke bosanskohercegovačkih vlasti.



"Niti jedna nevladina organizacija kao ni bilo koja politička stranka ili osoba iz BiH nema pravo samostalnim djelovanjem bez dopuštenja institucija BiH biti na teritoriju BiH organizatorom ili dati potporu bilo kojoj političkoj organizaciji iz bilo koje strane zemlje za održavanje političkih manifestacija jer se time najgrublje može dovesti u pitanje suverenitet BiH na vlastitom teritoriju", stajalište je DF-a.



U toj stranci drže kako bi ovakvo okupljanje neizbježno postalo sastavnim dijelom predizborne kampanje i u samoj BiH jer bi se svelo na poigravanje nacionalnim i vjerskim osjećajima.



"Nismo mi vazali"



Na sličan način razmišlja i predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić koji drži znakovitim to što je Sarajevo određeno za Erdoganovo predizborno odredište nakon što su slične skupove zabranile vlasti u Austriji i Njemačkoj.



On je ranije kazao kako je Erdoganov predizborni skup u Sarajevu zapravo režija vladajuće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) koja biračima ne može ponuditi nikakve rezultate dosadašnje vladavine pa poseže za "lažnim patriotizmom" nudeći Bošnjacima da se još jednom okupe pod okriljem Turske.



"SDA pod rukovodstvom Bakira Izetbegovića nikada nije ni imala viziju vanjske politike koja bi pomogla BiH da se integrira u članstvo EU, NATO savez i izađe iz trenutne slijepe ulice. Umjesto toga nam priređuju vašarske skupove na kojima bi se narod trebao vazalski diviti Erdoganu i kandidatima SDA za predstojeće izbore", kazao je Nikšić u intervjuu za portal Klix.



Isto je stajalište i Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića, stranke koja je dio aktualne vlasti u BiH."To je loša poruka, nismo mi vazali kojima se u posjet dolazi nenajavljen", kazala je potpredsjednica SBB-a Adisa Arapović za televiziju N1.Oporbena Naša stranka (NS) Erdoganov dolazak u BiH okvalificirala je kao "provociranje" Europske unije s potencijalno katastrofalnim posljedicama."Oni (SDA) nemaju više načina da se izvuku iz stiska Erdogana, čak i kada se od njih iznuđuju potezi koji Bosni i Hercegovini nanose očevidnu štetu. Imamo li u vidu istu takvu ponižavajuću snishodljivost, u jednom dijelu zemlje, prema Putinu, jasno je da BiH trudom svojih najodgovornijih političara svjesno prihvaća status sredstva obračuna, gdje će se - kao u nekim zemljama Bliskog istoka - velike sile sukobljavati neizravno, putem opunomoćenika", stajalište je NS.Iako ne krije netrpeljivost prema Turskoj optužujući je za jednostranu potporu Bošnjacima, Putinov obožavatelj, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bio je ipak nešto oprezniji u komentiranju mogućeg Erdoganova dolaska u Sarajevo."Njihova (turska) navijačka pozicija vezana isključivo za podršku Bošnjacima, koju vidimo na svakom koraku, nama ne godi, ali nemoguće je ignorirati činjenicu da je Turska prisutna i da ona iskazuje podršku Bošnjacima ovdje i svojim aspiracijama na ovom prostoru", kazao je Dodik ranije.Stranka demokratske akcije nije se oglasila povodom najave svibanjskog posjeta Erdogana BiH, no lokalni mediji nagađaju kako će Izetbegović, poznat po iznimno srdačnim odnosnima s turskim predsjednikom, biti nezaobilazni gost na očekivanom skupu u Zetri. Također navode kako će se to uklopiti u predizbornu kampanju najveće bošnjačke stranke koja će 26. svibnja održati predizbornu konvenciju i predstaviti svog kandidata za člana Predsjedništva BiH.No počela je i medijska priprema potpore okupljanju Erdoganovih pristaša.Na Facebooku je tamo već osnovana grupa pod nazivom "Podrška dolasku predsjednika Erdogana u Sarajevo".Članovi Erdogana tu nazivaju "bratom", "babom" i istinskim prijateljem BiH te pozivaju Bošnjake da turskom predsjedniku u što većem broju iskažu gostoprimstvo.Iz sarajevske policije u ponedjeljak su podsjetili kako je zakonska odredba da se sva javna okupljanja, pa tako i ovo u Zetri, moraju najaviti najkasnije pet dana prije održavanja.Taj rok potreban je policiji kako bi procijenila rizike i provela potrebne mjere osiguranja.