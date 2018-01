U godinu dana zbog vjere ubijeno više od 3000 kršćana diljem svijeta

Foto: Hina

VIŠE od 3000 kršćana, od kojih dvije trećine u Nigeriji, ubijeno je u svijetu između studenoga 2016. i listopada 2017. zbog razloga povezanih s njihovom vjerom i taj broj je u jasnom porastu, objavila je nevladina organizacija Otvorena vrata.



Ta protestantska organizacija je u srijedu objavila svoj pokazatelj za 2018. koji navodi 50 zemalja u kojima su kršćani najprogonjeniji i ističe da postoji 215 milijuna žrtava jakog do ekstremnog progona, ili svaki dvanaesti kršćanin.



Sjeverna Koreja po 17. put zaredom predvodi taj godišnji pokazatelj sastavljen na temelju indikatora nasilja i svakodnevnog diskretnijeg pritiska. Zatim slijede Afganistan i Somalija.



Od 1. studenoga 2016. do 31. listopada 2017. najmanje 3066 kršćana je ubijeno zbog vjerskih uvjerenja, navodi organizacija Otvorena vrata. To je puno manje nego u sklopu pokazatelja 2016. kada je bilo 7106 ubijenih, ali puno više, za 154 posto, nego tijekom popisa 2017. kada je bilo 1207 mrtvih ubijenih.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Relativno smirenje utvrđeno pokazateljem 2017. se objašnjava padom aktivnosti džihadističke skupine Boko Haram u Nigeriji. Ali ubojstva kršćana u središnjem pojasu zemlje je nastavio teško naoružani narod Fulba", pišu Otvorena vrata u izvješću koje navodi oko 2000 mrtvih samo u području Nigerije.Broj crkava koje su zatvorene, napadnute, oštećene i zapaljene je u padu. Bilo ih je 793 između studenoga 2016. i listopada 2017. prema 1329 godinu dana ranije.To je dobra vijest, a djelomično se objašnjava boljom policijskom zaštitom crkava u Pakistanu, rekao je Michel Varton, direktor Otvorenih vrata.Ta organizacija upozorava da se njezini podaci odnose samo na dokazana ubojstva kršćana i da je njihov stvarni broj veći. Tako npr. Sjeverna Koreja nije među zemljama koje bilježe mrtve, jer ne postoje vjerodostojni podaci iz najzatvorenije zemlje na planetu.