U Istri se očekuje 30 tisuća turista za Uskrs

Foto: Hina

PREMDA je Uskrs ove godine čak dva tjedna ranije nego lani, u Istri se očekuje dolazak tridesetak tisuća turista ili tek nekoliko tisuća manje nego 2017. godine, doznaje se od direktora Turističke zajednice Istarske županije Denisa Ivoševića.



Ustvrdivši kako će tijekom uskrsnih blagdana biti otvoreno 25 velikih hotela i većina malih obiteljskih, dok će prve goste primiti i kampovi te privatni smještaj, Ivošević je kazao kako se najviše turista očekuje s naših emitivnih turističkih tržišta Austrije, Slovenije, Italije i Njemačke.



"S obzirom na dva tjedna raniji Uskrs u odnosu na lani, očekujemo pet do deset posto slabiji rezultat. međutim, imali smo djelomično bolji rezultat u ožujku nego lani i pravi učinci bit će vidljivi koncem lipnja kada se izredaju svi praznici", istaknuo je Ivošević, dodavši kako Istarska županija ove godine planira ponoviti turistički rekord iz prošle godine, odnosno oko jedan posto bolji rezultat.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon uskrsnih blagdana, predsezona se u Istri nastavlja, ponajviše zahvaljujući sportskim manifestacijama. Utrka 100 milja Istre, jedna od najjačih i najkvalitetnijih u dijelu središnje i južne Europe, ove će se godine održati od 6. do 8. travnja i okupit će oko dvije tisuće trkača iz 52 zemlje. Trkači će se natjecati u četiri discipline, a staza prolazi prirodnim i povijesnim znamenitostima Istre od Labina pa sve do Lovrana, preko grebena Učke i Ćićarije do Umaga.S druge strane, direktor pulske Zračne luke Svemir Radmilo kazao je kako vjeruje da će se ova zračna luka ove godine približiti ili čak i premašiti rekord iz 1987. godine kada je imala 702 tisuće putnika."Uskrs je za nas prerano ove godine, ali najave govore o rekordnom travnju i čitavoj predsezoni, do konca lipnja. U srpnju i kolovozu očekujemo više od 200 tisuća putnika mjesečno, što će biti povećanje od 25 do 30 posto, dok za cijelu godinu očekujemo porast od 15 posto", poručio je direktor Radmilo.