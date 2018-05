U Jemenu počela kampanja cijepljenja protiv kolere

Foto: Hina

U JEMENU je počela prva kampanja cijepljenja protiv kolere godinu i pol nakon što su rat i zdravstvena i sanitarna kriza izazvali epidemiju, objavila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).



Od tada je u Jemenu bilo više od milijun slučajeva oboljenja za koje se vjeruje da je u pitanju kolera, a registrirano je 2250 slučajeva smrti od te bolesti, rekao je WHO.



Bolest šire fekalije koje iz kanalizacijskog sustava kontaminiraju vodu ili hranu, a zaraženi umiru jer brzo gube tekućinu povraćanjem ili dijarejom.



Cijepljenje 350 tisuća ljudi



Ako se rano uoči, bolest se može liječiti otopinama za oralnu rehidraciju.



Kampanja oralnog cijepljenja 350.000 ljudi, koja je počela u četiri četvrti Sane u nedjelju, podudara se s početkom kišnog razdoblja za koju se zdravstveni djelatnici boje da bi moglo dovesti do daljnjeg širenja bolesti.





"Kreće se na prva četiri okruga, a onda će kampanja ići dalje na sva rizična područja zemlje i pokriti četiri milijuna ljudi", rekao je u nedjelju na Twitteru Lorenzo Pizzoli, stručnjak WHO-a za koleru.U ratu Jemenu, u kojem se sukobljavaju iranski saveznici Hutiji s međunarodno priznatom vladom predsjednika Abd-Rabua Mansura Hadija koju podržava Saudijska Arabija, od 2015. godine je ubijeno više od 10.000 ljudi.Također je raseljeno više od dva milijuna ljudi i uništen veći dio infrastrukture te zemlje, uključujući zdravstveni sustav čiji djelatnici nisu plaćani.Predstavnik WHO-a u Jemenu, Nevio Zagaria, agenciji Reuters je u travnju rekao da je preko Nairobija u Jemen poslano 1,4 milijuna od planiranih 4,4 milijuna cjepiva."Počinje kišno razdoblje pa moramo iskoristiti prigodu da počnemo kampanju cijepljenja", najavio je Zagaria.Zna se da su se neki viši dužnosnici zdravstvenih službi Hutija protivili cijepljenjima radi čega je došlo do kašnjenja kampanje, rekli su humanitarni djelatnici.