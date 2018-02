U Kaliforniji potpuno autonomni automobili smiju na javne ceste

Screenshot: YouTube

ODJEL za motorna vozila u Kaliforniji nedavno je donio propise koji bi omogućili vožnju autonomnim vozilima na javnim cestama bez fizički prisutne osobe. Umjesto pričuvnog vozača u samom automobilu, po novim će pravilima biti dozvoljeno i da se vozilo nadgleda na daljinu, te da ima posebnog operatera koji će stalno nadzirati autonomnu vožnju i moći intervenirati po potrebi. Kalifornija je bila prva američka savezna država koja je još 2014. dozvolila testiranje autonomnih automobila na javnim cestama.

Tu tehnologiju već koriste NASA i američka vojska

Tvrtke koje su aktivno uključene u razvoj usluga samovozećih automobila mogle bi već u travnju započeti sa samostalnim vožnjama, prenosi Reuters. Tehnologija daljinskog upravljanja, koju već koriste NASA i američka vojska, široko se promatra kao način učinkovitijeg ubrzanja komercijalnog predstavljanja vozila za samostalnu vožnju. Među ključnim tvrtkama u tehnologiji daljinskog upravljanja su divovi poput Nissana i Wayma, kao i start-upovi poput Zooxa, Phantom Auta i Starsky Robotics.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

California's DMV has OK'ed driverless cars — as long as they have a human remote control system for backup https://t.co/iER1D0z5xJ pic.twitter.com/haV2H52lFS