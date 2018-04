U kolicima je godinama i strah ga je da će ostati bez dilera. I ničega više

Screenshot Index.hr

INDEX je razgovarao s muškarcem koji redovito konzumira ulje indijske konoplje. Ovaj starac sa zdravstvenim poteškoćama (podaci poznati redakciji) otkrio nam je kako mu konopljino ulje pomaže više od ičega što je dosad koristio.



Svake večeri uzme nekoliko kapi ulja indijske konoplje. Pogleda koliko mu je još ostalo u bočici i zaspe. Siguran je da je samo zbog ulja indijske konoplje još uvijek živ.





Plaši se da će se diler prestati javljati

“Strah me samo jedne stvari - da ne ostanem bez dilera”, kaže nam čovjek stariji od 70 godina. Zamolio nas je da mu ne otkrijemo identitet, ne zbog straha da će ga susjedi drugačije gledati ili policija progoniti. Strah ga je da će mu se diler prestati javljati i da će ostati bez ulja kojim ublažava simptome multiple skleroze. Više od 20 godina bori se s bolešću koja ga je strpala u invalidska kolica. Tvrdi da mu ni jedan lijek koji su mu liječnici propisali nije pomogao koliko ulje konoplje. Čak i ovo koje sada nabavlja. Nije najbolje kvalitete, ali i to je bolje od ničega.

Plaća 250 eura za nešto što ne vrijedi ni stotinjak kuna

“Nije prave boje. Očito je potražnja veća od mogućnosti da proizvedu pa ne suše dobro biljku. Ulje je mutno, smeđe, i drugačijeg okusa”, kaže njegova asistentica. Kroz jutro mu pomaže oko najosnovnijih stvari. U kolica se iz kreveta još uvijek može sam prebaciti, ostalo jako teško.

“Imam štap i konopce pomoću kojih namještam noge u kolicima. Bez te improvizacije ni u kolica ne bih mogao. A bez ulja? Bez njega ne bih mogao ni ruke pomaknuti”, priča dok mu stančić odzvanja od zvonjave trsatske crkve.

Ogorčen je što bočicu ulja plaća 250 eura, a zapravo ne vrijedi ni stotinjak kuna. Cijena je visoka samo zato što je proizvod ilegalan. A dileri koriste priliku, naplaćuju svoju nadnicu za strah. Naš sugovornik je i dobro prošao, neki plaćaju i dvostruko više.

Nije mogao podržati Huanita Luksetića

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

“Imao sam odličnog dobavljača, mislim da je i on bio bolestan. Samo je jedan dan nestao. Nije se više javljao ni na jedan broj. Sad se snalazim”, kaže naš sugovornik koji iako živi u Rijeci nije mogao na Korzu podržati Huanita Luksetića i prosvjedovati zbog sudskog progona teško bolesnog čovjeka koji se odlučio sam liječiti uljem indijske konoplje. No, došli su drugi.

Liječniku je civilizacijski neprihvatljiv progon bolesog čovjeka

“Došao sam iz ljudske perspektive podržati teškog bolesnika koji se sam pokušava liječiti, a država ga želi strpati u zatvor. To mi je civilizacijski potpuno neprihvatljivo”, rekao je Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje u medicinske svrhe, poznatijeg kao povjerenstvo za medicinsku marihuanu. To povjerenstvo zaključilo je da je marihuana prikladna za pacijente koji boluju od multiple skleroze i uspjelo progurati zakon kojim im se omogućava da koriste pripravke ili lijekove od indijske konoplje. No, zakon je manje-više mrtvo slovo na papiru. Povjerenstvo se već odavno nije sastalo, čekaju ministra MIlana Kujundžića da ih sazove. A njemu su draže molitve od marihuane. I tako oboljeli i dalje pate. Pripravci su preskupi, liječnici ih rijetko propisuju, ljekarne ne drže. Pacijentima ostaju ilegalni dileri.

Šef Povjerenstva za marihuanu: Ako im ne možemo pomoći, ne odmažimo im"

“Nadamo se da će vlada i Ministarstvo zdravstva naći način da kanabis postane dostupan lijek. Ili barem dopustiti pacijentima da sami zasade nekoliko biljaka u vlastite svrhe. Ako im već ne možemo pomoći, barem da im ne odmažemo”, rekao je Brborović.

Na poziv Društva multiple skleroze, da se priključi prosvjedu protiv presude po kojoj bi Huanito Luksetić trebao provesti dvije godine iza rešetaka jer je zasadio nekoliko stabljika indijske konoplje za vlastitu upotrebu, odazvao se Rick Simpson. On već godinama po svijetu promovira korištenje ulja od kanabisa u liječenju najtežih bolesti. U Rijeku je doputovao da bi podržao Luksetića, koji je po njegovom receptu za sebe proizvodio ulje.



Promotor tvrdi da se uljem mogu spriječiti tumori i dijabetes

“Toliko groznih bolesti od kojih danas bolujemo može biti spriječeno ako bismo svakog dana uzimali sasvim malu dozu ulja od kanabisa. Dijabetes, tumori, Multipla skleroza, sve se to može prevenirati uzimanjem sasvim male doze”, tvrdi Simpson. Njegove tvrdnje, ipak, nisu znanstveno dokazane. No, dokazano je ulje kanabisa umanjuje simptome multiple skleroze, smanjuje očni tlak, poboljšava apetit kod liječenja kemoterapijom...

A to je sasvim dovoljno da se pronađe način da se oboljelima omogući da si olakšaju život. Umjesto da ih se proganja ili izručuje u ruke dilerima.