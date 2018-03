U ljeto kreće obnova autoceste Zagreb-Beograd

Screenshot: Google Maps

POSLIJE više od dva desetljeća počet će obnova dionice autoceste na ulazu iz Hrvatske u Srbiju, na Koridoru 10 od Batrovaca do Kuzmina, najavili su iz Javnog poduzeća “Putevi Srbije”.



Obnova dionice Batrovci – Kuzmin, duge 21,6 kilometara, trebala bi početi koncem lipnja ili početkom srpnja, a završetak radova očekuje se najkasnije do kraja 2019., kažu u ovom poduzeću.



Koliko je ta dionica važna na Koridoru 10 svjedoče i podaci da je prijelaz Batrovci-Bajakovo najopterećeniji u Srbiji, te da je tijekom 2017. kroz naplatnu postaju Šid ka Beogradu prošlo 1,295.979 vozila, a prema granici s Hrvatskom 1,349.839.



Popravak tog dijela autoceste od graničnog prijelaza Bajakovo-Batrovci prema Beogradu kasni već dvije godine zbog problema s projektantom, konzorcijem “Spea Engineering S.p.A” & “Safege & Safege”, a zbog tog zakašnjenja je raskinut i ugovor, objavili su beogradski elektronički mediji.



Direktor JP “Putevi Srbije” Zoran Drobnjak najavio je u srbijanskim medijima da će “vrlo brzo” biti proveden postupak javne nabave za izbor izvođača radova, te da bi obnova tog dijela autoceste mogla biti završena do studenog 2019. ili do kraja te godine.





Drobnjak kaže kako su "Putevi Srbije", kao investitori, “htjeli uštedjeti novac iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)” jer je taj projekt trebao koštati 25 milijuna eura, kako su rekli projektanti”.“Mi smo to sveli na oko 17 milijuna eura”, ustvrdio je Drobnjak.Novac za obnovu tog dijela autoceste na Koridoru 10 EBRD je odobrila prije skoro dvije godine, a projektant nije završio posao za predviđenih devet mjeseci.“Stanje na tom dijelu autoceste je vrlo loše i zato ćemo je popraviti, da bude kao u Europi”, poručio je Drobnjak.Početak obnove te dionice najavljen je i na nedavnom sastanku predstavnika dvaju resornih ministarstva Srbije i Hrvatske u Beogradu.Na tom su sastanku hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i srbijanska ministrica građevinarstva, prometa i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisali i Memorandum o suglasnosti između dvaju ministarstava o rekonstrukciji pruge Beograd-Zagreb koji bi trebao ishoditi ubrzanje putničkog i robnog prometa sa sadašnjih sedam i pol sati na oko četiri sata.ćenju.