U ODRONU OSTALI BEZ SVEGA Tražili su pomoć, nisu je dobili: "Došli su službenici i rekli - nismo nadležni"

NA HRVATSKU KOSTAJNICU se sručila zemlja. Hrvatsku Kostajnicu krenula je potapati voda. Gradić na obali Une doživio je dvije nesreće u jednom danu, pukim slučajem bez ljudskih žrtava.

"Žena i djeca su mi bježali iz kuće dok se brdo rušilo na njih", ispričao nam je Semir Orlić, koji se upravo vratio iz ruševina svoje kuće. Policija ga je pustila u zabranjeno područje da pokuša pronaći lijekove za suprugu i djecu. Uspio je. Pod ruševinama je našao ono najnužnije, a ostalo prepustio zemlji.



Baš kao što mu pod zemljom već trune stado od 11 ovaca koje nisu uspjele pobjeći pred lavinom koja se sručila na naselje u ulici Stari put. Već u noći, satima prije nego što se brdo obrušilo na naselje, stanovnici su osjećali podrhtavanje.

"Nitko nije nadležan"



Tražili su pomoć. Nisu je dobili dok nije bilo prekasno.



A prekasno je bilo kad je sedam kuća srušeno do temelja, a još desetak nije sigurno pa su stanari evakuirani.



"Došli su neki službenici i rekli da to nije njihova nadležnost. Otišli su, a sat vremena kasnije sve je nestalo pod zemljom. Tako je to u Kostajnici, nitko nije nadležan", priča nam Semir. I smije se. Smije se i očima i usnama.



"Sretan sam jer nitko nije nastradao. Kuća je nestala, ali obitelj i prijatelji su mi živi. Svi su živi", priča i ne prestaje se osmjehivati. Nalazi utjehu u toj velikoj sreći da su svi uspjeli preživjeti. I oni koji su bez ičega bježali kroz vrata i oni koji su skakali s balkona dok im je cijeli život nestajao pod lavinom.



Semir se prije deset godina doselio u Hrvatsku Kostajnicu iz Zagreba. Kuću je kao veteran dobio od države. Sada se više ne nada pomoći.



"Imam prijatelje. Primili su mi obitelj, pomoći će i s ostalim", kaže. Orlićeva obitelj smještaj je pronašla kod prijatelja, ostali su u hotelu Central čiji ih je vlasnik odmah primio.





Dvije nesreće u jednom danu



No ni hotel nije potpuno siguran. Ne prijeti mu zemlja nego voda. Una se izlila iz korita i prodrla u prizemlje hotela, u kotlovnicu. Kroz usko vrtno crijevo ispumpavaju vodu. Dvadesetak centimetara vode je već u najnižim dijelovima.



Kuće bliže Uni prošle su još lošije.





"Imamo pumpu pa je premještamo. Pokušavamo izbaciti vodu", kaže nam Mirza čija kuća je jedna od najbližih Uni. Ono što bi se moglo činiti kao izvrsno mjesto za život, s pogledom na rijeku ljepoticu, Mirzi je jesenska i proljetna noćna mora.



"U četiri godine, četiri puta nas je Una poplavila", kaže Mirza. Oko kuće su mu vreće s pijeskom, donijeli su ih vatrogasci, obišao ga je i Crveni križ.



Njegova pumpa jača je od one koja spašava hotel, snažan mlaz vode štrca iz njegove kuće. Nada se da će biti dovoljna.



"Nisam se od petka naspavao. Jedva čekam da ovo završi", kaže Mirza dok gleda prema Uni. U toku dana vodostaj je počeo opadati, ali kako se noć bližila ponovno je počeo rasti. Čeka ga još jedna noć u ribičkim čizmama i s crijevom u rukama. Spašava svoju kuću i čeka da se snijeg prestane otapati, a Una oteče.