U padu aviona kod Moskve poginula 71 osoba, objavljene zadnje riječi pilota, Putin traži istragu

RUSKI avion Antonov An-148 kompanije Saratov Airlines nestao je s radara samo dvije minute nakon polijetanja prema Orsku s moskovskog aerodroma Domodedovo. Predsjednik Vladimir Putin naredio je istragu o uzrocima nesreće u kojoj je poginulo svih 71 putnika i članova posade.



Zrakoplov se srušio nedaleko sela Argunovo koje se nalazi 80-ak kilometara jugoistočno od Moskve. U avionu je bilo 65 putnika i šest članova posade. Ruske vlasti su potvrdile da nitko od putnika i članova posade nije preživio pad zrakoplova.







"Pronađena je olupina, nema preživjelih", citira TASS izvore s lista mjesta.



Uzrok pada zrakoplova još uvijek nije poznat, a ruske vlasti otvorile su istragu. Ministarstvo prometa razmatra nekoliko mogućih uzroka, uključujući loše vremenske uvjete i grešku pilota, navodi agencija Interfax.

Pilot prijavio kvar



Pilot aviona obavijestio je kontrolore leta o kvaru i tražio je hitno slijetanje, doznaje gazeta.ru iz izvora bliskih istrazi.



"Tražim odobrenje za prisilno slijetanje", prenosi gazeta.ru posljednje riječi pilota.

Srušio se pet minuta nakon polijetanja



Fotografije s mjesta događaja pokazuju olupinu letjelice na snijegom prekrivenoj livadi. Novinska agencija TASS prenosi kako su u blizini pronađena tijela žrtava.



Antonov An-148 letio je u grad Orsk na Uralu, u blizini granice s Kazahstanom.



Prema podacima s Flightradara, avion je pet minuta nakon polijetanja je gubio visinu i to 1000 metara u minuti, a tada se signal izgubio. Isti izvor navodi kako je dotični avion bio star sedam godina.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018

Pojavila se snimka s mjesta nesreće



Ruski novinari objavili su na Twitteru prvu snimku ostataka aviona s mjesta nesreće. Snimka prikazuje razasute dijelove aviona.

UPDATE: First footage reportedly from the crash site of the Saratov airlines plane with 65 passengers and six crew members on-board that crashed after takeoff from Moscow's Domodedovo Airport and is believed to have crashed in a field in Argunovo .(credit @discojournalist ) pic.twitter.com/5KOPUZfoXZ — News_Executive (@News_Executive) February 11, 2018

UPDATE: Reports the Saratov airlines plane with 65 passengers & six crew members carshed with a Russian post helicopter shortly after takeoff from Moscow's Domodedovo Airport, many bodies have been found already. Crash scene only accessible on foot due to heavy snow on the ground pic.twitter.com/dczakEeJPB — News_Executive (@News_Executive) February 11, 2018





"Putnici i članovi posade nisu imali nikakve šanse", rekao je neimenovani izvor za agenciju Interfax. Ista agencija navodi izjave očevidaca koji su nedaleko Moskve vidjeli "gorući zrakoplov".Agencija također navodi, pozivajući se na izvore, da je zrakoplov pronađen u polju.Antonov An-148 letio je iz Moskve prema Orsku, gradu na granici Rusije i KazahstanaRadi se o avioprijevozničkoj kompaniji smještenoj u Saratovu, 840 kilometara istočno o Moskve. Kako javlja BBC, Saratov Airlines je 2015. dobio zabranu prijevoza putnika na međunarodnim letovima nakon što su iznenadnom inspekcijom u kokpitu jednog od njihovih zrakoplova otkrivene osobe kojima tamo nije bilo mjesto.Kompanija se žalila na zabranu i obećala promijeniti sigurnosna pravila, nakon čega joj je 2016. opet dozvoljen prijevoz putnika na međunarodnim letovima. Saratov Airlines najvećim dijelom prevozi putnike između ruskih gradova, ali ima destinacije i u Armeniji i Gruziji.Ruski avioprijevoznici proteklih su godina zabilježili dvije velike nesreće. Krajem 2016. vojni zrakoplov Tu-154 pao je u Crno more, pri čemu je poginulo svih 92 putnika, a uzrok je bila greška pilota.Ruski Airbus A321 je u listopadu 2015. pao na egipatskom Sinaju, usmrtivši 224 ljudi, a odgovornost je preuzela Islamska država koja je u zrakoplov postavila bombu.S druge strane, protekla godina je ostala zabilježena kao najsigurnija godina za putnike zrakoplova u povijesti, prenio je dpa.Aviation Safety Network, grupacija sa sjedištem u Nizozemskoj, 2017. je zabilježila je devet kobnih zrakoplovnih nesreća u kojima je poginulo 67 ljudi – 32 putnika i 35 ljudi na tlu. Godinu prije je zabilježeno 16 nesreća sa 103 smrtna slučaja.