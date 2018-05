U pješčanim olujama u Indiji najmanje 110 poginulih, vjetar čupao električne stupove i stabla

Screenshot: YouTube

NAJMANJE 110 osoba je poginulo, a 200 je ozlijeđeno u pješčanim olujama na sjeveru Indije u noći na četvrtak, objavile su indijske vlasti.

Države Uttar Pradesh i Rajasthan najpogođenije su, s 46 i 32 smrtno stradale osobe, kazali su predstavnici službi za upravljanje u hitnim situacijama u te dvije države.

Bez žrtava u glavnom gradu

Okrug Agra u državi Uttar Pradesh, gdje se nalazi slavni Taj Mahal, najpogođenije je područje s 36 smrtna slučaja.

Iako je i u metropoli New Delhiju u srijedu bijeli oblak obavio grad i iznimno smanjio vidljivost, nakon čega je uslijedila snažna oluja, tamo nije zabilježen nijedan smrtni slučaj.

Indijski premijer Narendra Modi putem Twittera je uputio sućut obiteljima žrtava.

Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.



Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM