U PRIPREMI SU KRIZNI STOŽERI U Mađarskoj se pojavila afrička svinjska kuga, u Hrvatskoj u pripravnosti sve službe

Foto: Nikola Čutuk/Pixsell

IZ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE su izvijestili kako su u Hrvatskoj na snazi pojačane biosigurnosne mjere zbog afričke svinjske kuge u Mađarskoj.

Afrička svinjska kuga je virusna bolest svinja koja nije opasna za ljude ni za druge životinje. Bolest se obično na svinje prenosi kontaktom sa zaraženom divljom svinjom, najčešće slinom.

Eutanazija svinja u Mađarskoj

Bolest se prošli tjedan pojavila u divljih svinja na sjeveru Mađarske na granici sa Slovačkom. Mađarska je odmah, sukladno EU pravilima, zabranila promet svinja u zonama zaraze dok se ne iskorijeni bolest i spriječi njezino širenje. Eutanazija svinja u Mađarskoj provodi se u krugu od 10 kilometara od zaraženih farmi, rekli su iz našeg Ministarstva.

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede provodi pojačane kontrole držanja svinja u zatvorenim prostorima kako bi se spriječio kontakt s divljim svinjama. Svinje se moraju držati u zatvorenom i ograđenom prostoru kako ne bi došle u kontakt s divljima svinjama.

Sve službe u pripravnosti, u pripremi su krizni stožeri

Sve službe su u potpunoj pripravnosti i u slučaju sumnji na bolest spremne poduzeti propisane mjere za tu bolest. Republika Hrvatska u stalnom je kontaktu s predstavnicima mađarskih ovlaštenih tijela koja su zadužena za suzbijanje afričke svinjske kuge, kao i s Europskom komisijom.

U pripremi su krizni stožeri po županijama (veterinarski inspektori, lovci, policija, predstavnici lokalne uprave,…) koji će postupati u slučaju pojave bolesti na našem području.

"Nakon pojave ASK u zemljama regije, pojačali smo aktivnosti - sve službe upoznate su s kriznim planom za sprečavanje bolesti, a veterinari provode pojačane biosigurnosne mjere:

kontrola uzgoja svinja (posebno na otvorenom) i uzorkovanje radi laboratorijske pretrage,

sprečavanje kontakta divljih svinja s domaćim svinjama, ukidanje hranilišta za divlje svinje, pojačana kontrola tijekom lova i rukovanja s trupovima divljih svinja.

Podsjećamo, ASK nikada nije zabilježena na području Republike Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede RH, još od 2010., provodi mjere kontrole i nadzora radi prevencije afričke svinjske kuge", zaključili su u priopćenju iz Ministarstva.

Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede je lovoovlaštenicima u Hrvatskoj naredilo pojačani odstrel divljih svinja - do 1. kolovoza moraju odstrijeliti 2.500 grla.

"Pozivamo sve uzgajivače svinja na strogo pridržavanje pravila o označavanju, premještanju i prometu životinja te obveznu dezinfekciju vozila kojima prevoze žive životinje.

Afrička svinjska kuga (ASK) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje.

Uzročnik bolesti je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae i ne postoji cjepivo. ASK se iskorjenjuje u uzgojima domaćih svinja usmrćivanjem svinja na zaraženom gospodarstvu, a u krugu od 3 i 10 km uspostavljaju se vrlo rigorozne mjere poput zabrane prometa u najkraćem trajanju od 45 dana. U divljih svinja bolest je vrlo teško iskorijeniti. ASK je 2014. godine potvrđena i na području Europske Unije (EU), u Litvi, te se širi na područje Latvije, Estonije, Poljske, a sekvenciranje virusa potvrdilo je da se radi o istom soju virusa koji cirkulira na području Rusije i Bjelorusije. ASK je potvrđena u divljih svinja u Češkoj, a zatim i u Rumunjskoj u 2 nekomercijalna uzgoja domaćih svinja neposredno uz granicu s Mađarskom.

Posjednici svinja dužni su svako uginuće svinje i pojavu znakova bolesti odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji", dodaje se.