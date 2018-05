U prisilnom slijetanju aviona u Saudijskoj Arabiji ozlijeđeno 53 ljudi, pogledajte snimku

Screenshot: YouTube

PEDESET tri osobe ozlijeđene su, među kojima jedna teško, u hitnom slijetanju zrakoplova saudijske kompanije Saudije kojem su zablokirale prednje gume, objavile su danas vlasti.

Airbus A330-200 sletio je na aerodrom Jeddah u Saudijskoj Arabiji bez izbačenih prednjih kotača.

Airbus A330 poletio je iz Medine, na zapadu Saudijske Arabije, u pravcu Dacce sa 141 putnikom i 10 članova posade, ali su piloti ubrzo ustanoviti grešku u hidrauličnom sustavu, objavio je Ured za istrage saudijskog civilnog zrakoplovstva.

Video snimke na društvenim mrežama prikazale su avion kako slijeće na trup.

Saudia Airbus A330-200 leased from Onur Air (reg. TC-OCH) made an emergency landing at Jeddah Airport with the nose gear retracted.



The aircraft circled Jeddah for hours and did two low passes until it landed on runway 34R at around 2200 Local time with the nose landing gear pic.twitter.com/eDAxWCQ11m