Ilustracija: FaH

JEDNA osoba poginula je sinoć u Splitu u prometnoj nesreći.

Splitska policija izvijestila je kako se radi o vozaču motocikla.



Do nesreće je došlo kada je u noći sa subote na nedjelju motociklom udario u zaštitnu ogradu u splitskoj ulici Zbora narodne garde blizu nadvožnjaka Visoka.



Do nesreće je došlo oko 1:25 sati, a više informacija o okolnostima same nesreće trebalo bi biti poznato danas.