U prosincu isplaćen rekordni iznos za Ramljakove konzultante, a njegova "nagrada" premašila milijun

AGROKOR je objavio novo, deseto izvješće iz kojeg je vidljivo da su ukupni troškovi poslovanja izvanredne uprave narasli do prosinca na 458,3 milijuna kuna.



Mjesečni troškovi savjetnika za restrukturiranje - AlixPartnersa, Texo Managementa, Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri, tvrtke Altera Finance, u prosincu su iznosili rekordnih 17,9 milijuna kuna.



Savjetnici za restrukturiranje skuplji 3,3 milijuna kuna nego u studenom

Kako u Agrokoru to tumače? "Troškovi restrukturiranja fakturirani i plaćeni u prosincu viši su za 3,3 milijuna kuna nego u studenome. Jedan konzultant obuhvaćen u toj kategoriji troškova ispostavljao je račune za usluge na mjesečnoj osnovi i taj je račun podmiren u prosincu. Ostatak povećanja može se pripisati dodatnim uslugama koje su pružene u pogledu tražbina Grupe prijavljenih Sudu u studenome, a koje su fakturirane i plaćene u prosincu", napisali su u izvješću.



Ukupno je, dakle do prosinca, grupa tih četvero savjetnika za restrukturiranje dobila 116,9 milijuna kuna. I to je iznos bez PDV-a, u izvješću se navodi kako su operativni troškovi iskazani bez PDV-a radi bolje transparentnosti.



Ramljakova naknada u prosincu premašila milijun kuna



Ukupne naknade konzultantima, dakle ne samo onima za restrukturiranje nego i pravnim, financijskim i stručnjacima za ljudske resurse - za 6,4 milijuna kuna su manje nego u studenome. No na tu se brojku ne može osloniti jer u izvješću kojeg potpisuje Ramljak priznaju da će niz faktura za godinu završenu s 31. prosincem 2017. tek biti knjižene i plaćene.



Ukupna naknada Ante Ramljaka s iznosom u prosincu prešla je milijun kuna u bruto iznosu, dok je ukupan trošak plaća i otpremnina iznosio krajem prosinca 79,3 milijuna kuna.