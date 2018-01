U saboru žestoka rasprava, Tolušića prozivali jer se nije pojavio: "On je grobar hrvatskog sela"

Foto: FAH

SABORSKA oporba danas je oštro kritizirala novi zakon o poljoprivrednom zemljištu i zamjerila ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću što poslijepodne nije branio zakon u saboru, očitovao se na amandmane niti odgovarao na pitanja zastupnika.



"Ministar Tolušić je grobar hrvatskog sela, onaj koji će zadnji ugasiti svjetlo hrvatskog sela", kazao je Miro Bulj (Most), ustvrdivši da zakon ima niz manjkavosti, da nije prihvaćena nijedna od 26. primjedbi iz prvog čitanja. Zato traži slanje zakona u treće čitanje.



Novim zakonom ne štite se OPG-ovi, niti nije predviđena revizija dosadašnje podjele poljoprivrednog zemljišta, a omogućava se prodaja poljoprivredne zemlje strancima, rekao je Bulj ocijenivši to "sluganskom politikom koja ne štiti nacionalne interese".



Bulju je zasmetalo i što ministar poljoprivrede nije nazočio raspravi u sabornici ocijenivši da to najbolje pokazuje koliko je vladi stalo do sela i seljaka.

Za koga se radio zakon?



"Što zapravo ovaj zakon donosi, hoće li povećati proizvodnju hrvatske poljoprivrede? To su pitanja za ministra, a sve ostalo su šuplje priče", rekao je Tomislav Žagar (NZ) koji je također kritizirao neprisustvo ministra.



U opširnoj raspravi vladajući i oporba većinom su polemizirali o tome je li zakon rađen za velike ili male poljoprivrednike, hoće li se njime spriječiti manipulacije i ilegalno uzimanje poticaja, te trebaju li prvenstvo u dobivanju državne zemlje uz stočare imati i povrtlari i voćari.



"Od pet voćara koji uzgajaju mandarine u Neretvanskoj dolini i jednog stočara koji uopće nije iz Neretvanske doline i jave se na natječaj, zemlju će dobiti stočar", rekao je Domagoj Hajduković koji drži da domicilno stanovništvo po zakonu neće imati prednost.



"Ako želimo zaustaviti depopulaciju ruralnih krajeva, tada domicilno stanovništvo mora imati prednost", istaknuo je Hajduković i također zatražio slanje zakona u treće čitanje.Kako se zemlja više ne bi dodjeljivala "po babi i stricu" i kako bi se stalo na kraj manipulacijama poticajima, Alen Prelec (SDP) predlaže kažnjavanje. "Saudijski kralj zatvorio je 350 državnih dužnosnika koji su se okoristili državom i kazao im da trebaju vratiti 100 milijardi dolara, tu licencu bi trebali prepisati i zatvoriti one koji su imali koristi, a nisu smjeli. Tada bi građani imali vjeru u politiku i zakone", ustvrdio je.Josip Đakić (HDZ) s druge strane mišljenja je da je novi zakon o poljoprivrednom zemljištu bitno poboljšava sadašnje stanje i mogućnost zakupa poljoprivrednog zemljišta i koncesije u odnosu na dosadašnji zakon koji je, po njegovu mišljenju, rađen za velike poljoprivredne proizvođače."Jasno je definirano da novi zakon ide u korist OPG-a, mikro i malih proizvođača, hrvatskih branitelja", naglasio je.Zastupnici su raspravili i konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi i konačni prijedlog zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji.