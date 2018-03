U SAD-u autobus pun učenika sletio u provaliju, najmanje jedna osoba poginula

Screenshot: Twitter



NAJMANJE jedna osoba je poginula, a više ih je ozlijeđeno u padu srednjoškolskog autobusa u provaliju u američkoj saveznoj državi Alabami.

Autobus se u ranu zoru vraćao u Houston nakon školskog izleta kad se survao u provaliju u okrugu Baldwin, izvijestila je lokalna televizijska postaja WKRG.

#TrafficAlert: Officials say 45 students from Houston on bus to FL for Spring Break -> 12 reportedly in critical condition. @FOX10News pic.twitter.com/7909Nf9LfD