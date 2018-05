U Sloveniji održano prvo predizborno TV sučeljavanje

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

ZDRAVSTVENI sustav bio je glavna tema prvog predizbornog sučeljavanja čelnika političkih stranaka u Sloveniji u kojoj će se 3. lipnja održati parlamentarni izbori, a većina ih je ocijenila u debati održanoj u ponedjeljak navečer da je zdravstvo u vrlo lošem stanju te da vlada odlazećeg premijera Mire Cerara nije ispunila obećanja koja je dala na početku svog mandata o zdravstvenoj reformi i manjim listama čekanja na operacije.

Nije toliko problematično što je Cerarova vlada zadržala sustav u kojemu uz osnovno zdravstveno osiguranje svi moraju plaćati i dodatnih 30 eura mjesečno tzv. dodatnog osiguranja, i to bez obzira na visinu primanja, nego to što je korištenje sredstava neracionalno, ocijenio je u raspravi bivši premijer Janez Janša, čija Slovenska demokratska stranka (SDS) po nekim anketama trenutačno vodi i mogla bi osvojiti relativnu većinu u novom sazivu Državnog zbora.

Tako na primjer ljubljanski Sveučilišni klinički centar (UKC), najveća zdravstvena ustanova u Sloveniji, koristi četiri različita informacijska sustava, a mnogo novca se gubi kroz koruptivan sustav javnih nabava za zdravstvo, rekao je Janša.



Da mnogo novca u Sloveniji nestaje u sustavu javne nabave složio se i Marjan Šarec, gradonačelnik Kamnika, koji bi sudeći po anketama također mogao imati značajnu ulogu u slovenskoj politici u iduće četiri godine.



Nije u redu da pacijenti za neke operacije tako dugo čekaju, kazao je Šarec u sučeljavanju na temu zdravstvenog sustava koje je u ponedjeljak navečer održano na Televiziji Slovenija. Šarec se zauzeo za promjenu najodgovornijih kadrova u zdravstvu i dovođenju mlađih stručnjaka te jednu vrstu "protukartelnog dogovora", kako bi se smanjile cijene opreme i materijala koji koriste bolnice i liječnici.





Iako je priznao da je u zdravstvenom sustavu dosta nedostataka, odlazeći premijer Miro Cerar istaknuo je da je razina medicinskih usluga u javnom zdravstvu u Sloveniji visoka, za što po njegovim riječima treba zahvaliti stručnom kadru i njegovim naporima, a dodao je da je njegova vlada ipak donijela 3 od 4 najvažnija zakona s područja zdravstva iako nije ispunila obećanja o korjenitoj reformi.Cerar se uz to pohvalio da je lani sa 140 milijuna eura sanirao slovenske bolnice koje posluju s gubitkom, što je po njegovim riječima nastalo u vrijeme kad su zdravstvom upravljale vlade prije njegove.Da nisu zadovoljni postignućima vlade na području zdravstva i njenim rezultatima rekli su predsjednik Socijalnih demokrata (SD) Dejan Židan i predsjednik Demokratskih umirovljenika (DESUS) Karl Erjavec koji su s Cerarom djelovali u dosadašnjoj koaliciji.Erjavec je kazao da su Ceraru predlagali smjenjivanje ministrice zdravstva Milojke Kolar Celarc, ali da ih je on upozorio da koalicijski ugovor zabranjuje glasovanje protiv ministara iz kvote najjače stranke, pa su iz solidarnosti prema vladi odustali od smjenjivanja.U prvom velikom televizijskom sučeljavanju pred izbore sudjelovali su čelnici 20 stranaka i lista, pa za opširnije rasprave i polemike oko glavnih pitanja na izborima nije bilo mnogo vremena, a mnogi su predstavnici manjih stranaka i političkih skupina grupa uglavnom napadali najveće da za malog čovjeka i pacijenta nisu napravili mnogo. Također su rekli da je razina usluga u zdravstvu mnogo niža od one koju bi trebali jamčiti sadašnja stopa zdravstvenog doprinosa i proračunski dio koji se ulaže u zdravstveni sustav.