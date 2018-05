U Sloveniji vukovi poklali stado ovaca, ljudi počeli paničariti

Foto: 123rf

ČOPOR vukova poklao je u noći s utorka na srijedu 44 ovce u naselju Lome kod Idrije u zapadnoj Sloveniji počinivši štetu od 5000 eura, a vlasti smiruju uznemirene uzgajivače i stanovništvo tvrdnjom da su napadi vukova na ljude izuzetno rijetki.



"Jasno da su ljudi sada prestrašeni, no vuk u načelu nije opasan za čovjeka iako zna izazvati velike štete", kazao je u četvrtak Iztok Koren iz Zavoda za šume Slovenije, ustanove koja upravlja šumama u vlasništvu države.



Priznaje da način napada koji je zabilježen, kao i povrede na usmrćenim životinjama upućuju da se radilo o velikom vučjem čoporu, no da su kako bi se to potvrdilo uzeti DNK tragovi sline na mjestima ugriza, što je važno i zbog traženja odštete od države i osiguravajućih društava.



Ako čovjek u daljini ugleda vuka može ga mirno promatrati, pa i pratiti ga jer čovjeku nije opasan nego lovi samo divljač, a u pojedinim slučajevima i stoku, a igra i svoju prirodnu ulogu grabežljivca, preporuke su organizacije koja se bavi Projektom Life WolfAlps, životom i zaštitom vukova u alpsko-dinarskom masivu.Uzgajivači stoke sitnog zuba lani su u Sloveniji od države koja vuka zakonski štiti odštetu za napade vuka zatražili u 126 slučajeva.Zadnji slučaj ih brine iako nije bio jedini zadnjih godina jer se dogodilo da je napadnuto stado bilo zaštićeno električnom žicom i tzv. električnim pastirom, što očito nije pomoglo jer su vukovi ipak "došli na svoje".