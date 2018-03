U Splitskom kanalu spašavali havarirane jedrilice

Ilustracija: Hina

U SPLITSKOM kanalu spašene su protekla dva dana dvije havarirane jedrilice pod stranim zastavama.

Oko 20.30 sati stigla je dojava voditelja jedrilice Janibela pod zastavom SAD-a i tri člana posade. Na plovidbi od Šolte prema Splitu ostali su bez pogonskog stroja i nisu mogli dignuti jedra.

S obzirom na to da su u tom trenutku vladali relativno nepovoljni vremenski uvjeti uz južni vjetar od oko 50 kilometara na sat i valovito more, spasilačka brodica Lučke kapetanije Split krenula je u akciju. Oko 22.15 sati posada je pronašla havariranu jedrilicu. Uzeli su ih u tegalj nakon što su utvrdili da nema ozlijeđenih i da jedrilica ne prima more. U splitsku gradsku luku pristali su pola sata iza ponoći.

Dan ranije organizirana je slična akcija nakon poziva havarirane jedrilice Caitlin of Lorne pod britanskom zastavom. Dvočlana posada dojavila je havariju pogonskog stroja u 18.38.

S obzirom na to da su u to vrijeme vladali povoljni vremenski uvjeti na moru i da nije bilo opasnosti za posadu i plovilo, angažirani su djelatnici tvrtke za obavljanje komercijalnog spašavanja plovila i posada na moru. Havarirana jedrilica, koja je bila na plovidbi od Milne prema Krfu, uspješno je dotegljena s pozicije pronalaska 8 milja jugozapadno od Splita u splitsku ACI marinu.