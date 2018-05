U urušavanju nebodera u Sao Paulu nestalo 49 ljudi

Screenshot: YouTube

ČETRDESET devet ljudi vodilo se danas nestalima dan nakon urušavanja 26-katnice u središtu Sao Paula, pokazuju novi podaci vatrogasne službe.

Ipak se ne zna jesu li osobe proglašene nestalima doista bile u neboderu u trenutku nesreće.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

#Brazil #Fire: burning building collapses in #SaoPaulo, killed at least 1#accident #RESCUE https://t.co/JCTzcEUko5 pic.twitter.com/ji4h2JQjxq