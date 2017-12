U Zadru došlo do požara u kompleksu Autohrvatske, uzrok ispaljena raketa?

Screenshot: Facebook (Vatrogasci - Oni su naši heroji)

SINOĆ je u kompleksu Autohrvatske u Zadru došlo do požara u kojemu su izgorjeli dio krova i postrojenje servisa Volkswagena, javlja portal 057info.



Javljaju i kako je dojava o požaru došla u vrijeme primopredaje smjene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar, pa se na teren odmah uputilo 10 vozila s 20 vatrogasaca.

Među prvima je na terenu bio zapovjednik Željko Šoša.

Uzrok požara signalna raketa?



"Plamen je, kako se kaže, gorio do neba. Požar smo za dvadesetak minuta stavili pod kontrolu, mogu samo čestitati svojim vatrogascima koji su vrhunski odradili posao. Na prvi pogled vidi se da je nastalo dosta štete, izgorjelo je 10 do 15 posto krovišta i inventar mehaničarske radionice. Unutra je bilo i jedno vozilo koje smo uspjeli spasiti da ga požar ne zahvati", rekao je za 057info.



Iako će očevid dati više informacija o uzroku požara, s portala 057info poručuju kako činjenica da je gorio krov ukazuje na to da je uzrok požara vanjski, a s obzirom na blagdane, vjerojatno je kako se radi o padu signale rakete.

Pišu kako u takvim slučajevima tinjajuća raketa može zahvatiti krovove od lima koji se tope i mogu izazvati požar u unutrašnjosti prostorije.