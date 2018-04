U Zagrebu zbog radova nastao prometni kaos na cestama

Foto: Index

VELIKA gužva na zagrebačkoj Aleji Bologne i čekanje u koloni potrajat će najkraće do ponedjeljka. Naime, u tijeku su radovi u kojima je na snazi posebna prometna regulacija zbog rekonstrukcije komunalne i prometne infrastrukture.

Prema podacima Zagrebačkog Holdinga, do ponedjeljka je onemogućeno skretanje iz Aleje Bologne (smjer istok) u Ulicu Velimira Škorpika kao i ulaz na Aleju Bologne (smjer istok) iz Ulice Velimira Škorpika.

Radovi su i na drugim prometnicama

U istom razdoblju radi se i u Vinogradskoj ulici, na dijelu od Ilice do Hercegovačke ulice. Sav promet preusmjerava se ulicama Nad lipom i Podolje.

Za promet je do ponedjeljka zatvorena i Ulica Marijana Čavića na dijelu od Slavonske avenije do ulice Ferenščica VII. Promet se preusmjerava Servisnom cestom i Ulicom grada Gospića.

Harambašićeva ulica, na dijelu od Štoosove do ulice kralja Zvonimira, do nedjelje 8. travnja do 18 sati također je zatvorena za promet koji se preusmjerava Zvonimirovom, Kušlanovom, Štoosovom i obratno.

Zbog radova na plinskoj mreži u zoni križanja Zagrebačke avenije i Petrovaradinske ulice zatvoren je južni trak Zagrebačke avenije i jednim dijelom trak za skretanje u Petrovaradinsku.

Suženim kolnikom prometuje se danas Ilicom uz raskrižje s ulicom Oranice. Stoga ne čude čekanja u koloni i gužva na prometnicama.