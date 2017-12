U zdravstvu je kaos, a Kujundžić izjavljuje: "Zdravstvo ulazi u financijski stabilno stanje"

Foto: Hina

VLADA je na sjednici donijela odluku o dodjeli 100 milijuna kuna bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a ministar zdravstva Milan Kujundžić ocijenio je kako je to pokazatelj da se ulazi u stabilno stanje u kojem zdravstvenom sustavu više neće prijetiti financijske ugroze.



"Ovo je prvi put nakon čitavog niza godina da se smanjuju ukupni dugovi u zdravstvu i dospjeli dugovi, čime prestaje prijetnja ovrhama bolnicama i eventualnim neisporučivanjem lijekova. Ulazimo u stabilno stanje, a s ovih sto milijuna koje idu državnim bolnicama stanje će se još više stabilizirati. Vjerujem da smo konačno krenuli u pravcu gdje, u financijskom smislu, neće biti ugroze u zdravstvu", rekao je Kujundžić.



Preokrenut trend povećavanja dugova



Najviše, 23 milijuna kuna, dobiva Klinički bolnički centar Zagreb, a slijede s 15 milijuna kuna Klinički bolnički centar Split te Klinički bolnički centar Osijek sa 14 milijuna kuna.



Kujundžić je u izjavi novinarima uoči sjednice rezimirao godinu na izmaku u zdravstvu, ustvrdivši kako je preokrenut trend povećavanja dugova, i to bez povećanja javnoga duga.



"Značajno će biti smanjeni dugovi i prvi put će se dogoditi da je dug u zdravstvu osjetno manji nego je bio kada sam ja preuzeo resor i kakav je bio čitav niz godina", rekao je Kujundžić, no nije htio precizirati o kakvim se brojkama radi.



Što se tiče rada Ministarstva u protekloj godini, poručio je kako će se tek vidjeti da je napravljeno puno korisnih stvari u zdravstvu, te izdvojio pilot-projekt prioritetnih lista čekanja kojim je, kaže, spašeno nekoliko desetaka života.



Model za očuvanje Imunološkog zavoda



Navodno značajno povećanje svih ostalih lista čekanja nije komentirao istaknuvši samo da je "stotinu puta rekao da su liste čekanja problem cijeloga svijeta".Što se tiče Imunološkog zavoda (IMZ), najavio je da će vladino povjerenstvo za IMZ ovih dana izvijestiti o prijedlogu modela strateškog partnerstva vlade i Grada Zagreba."Plan je sačuvati IMZ, s jedne strane nastaviti proizvoditi krvne derivate u Hrvatskoj, a s druge strane pokrenuti proizvodnju cjepiva, ovisno o financijskoj opravdanosti i mogućim oblicima koji će iz toga proizaći", rekao je Kujundžić.Odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao je i kako ga osobni imidž previše ne brine. "Neću angažirati PR, mene se uljepšati ne može", poručio je Kujundžić.Vlada je na sjednici donijela i odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u ovoj godini.Vlada je odobrila ukupno 99,5 milijuna kuna jedinicama lokalne samouprave i županijama, od toga 70 posto za potvrđene štete nastale u poljoprivredi te 30 posto za potvrđene nepoljoprivredne štete.