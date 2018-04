U zračnim udarima u Jemenu na vjenčanju ubijeno najmanje 20 ljudi

Screenshot: YouTube

U ZRAČNIM udarima vojne koalicije na čelu sa Saudijskom Arabijom ubijeno je najmanje 20 uzvanika na vjenčanju u jednome selu na sjeverozapadu Jemena kasno sinoć, izjavili su stanovnici i liječnički izvori.

Ravnatelj bolnice Al Džumhuri u Hadžahu rekao je u telefonskoj izjavi za Reuters da je u bolnicu dopremljeno 40 tijela te da je u zračnim udarima 46 osoba ozlijeđeno, među kojima 30 djece.

Stanovnici i liječnici rekli su za Reuters da je 20 uzvanika na vjenčanju ubijeno i najmanje 30 ozlijeđeno.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ubijeno 10.000 Jemenaca

Glasnogovornik vojne koalicije zasad nije komentirao to izvješće.

Približno 10.000 Jemenaca ubijeno je, a 53.000 ranjeno od početka saudijske intervencije u Jemenu.

Saudijska Arabija i njezini saveznici bore se protiv Hutija koji ne podržavaju međunarodno priznatog predsjednika Abda Raba Mansura Hadija, koji je pobjegao u Saudijsku Arabiju.

Air strikes by the Saudi-led coalition killed at least 20 people at a wedding in Yemen yesterday https://t.co/8xqt1pHDjY



Horrifically common: Indiscriminate coalition airstrikes have killed & wounded thousands of civilians in violation of the laws of war https://t.co/Ii5OGrO9Bn pic.twitter.com/cYpSeCVyDl