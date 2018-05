Uber će ljude prevoziti letećim taksijima koje radi "slovenski Elon Musk"

Screenshot: Facebook/Uber

AUTOPRIJEVOZNIČKI gigant Uber predstavio je na svom drugom Elevate Summitu napredak u svom novom, izuzetno ambicioznom projektu Urban Air Mobility (UAM). A na tom projektu surađuje s NASA-om i slovenskom proizvođačem električnih aviona Pipistrel inovatora i poduzetnika Ive Boscarola, kojeg su neki prozvali “slovenskim Elonom Muskom”.

Cilj projekta UAM je razviti “siguran i efikasan sustav zračnog prijevoza gdje sve, od malenih dronova za dostavu paketa do zračnih taksija za prijevoz putnika, operira preko napučenih područja, od malenih gradića do najvećih gradova”, prema priopćenju koji je objavila NASA u ponedjeljak.

Uberovi “leteći taksiji” trebali bi prevoziti putnike već 2023.

Uberovi “leteći taksiji”, kako ih u svom članku zove portal TechCrunch, mogli bi uskoro letjeti iznad velikih američkih gradova poput Los Angelesa i Dallasa i znatno olakšati prijevoz u zakrčenom gradskom prometu, smanjujući usto zagađenje i buku zahvaljujući svom električnom motoru. Drugim riječima, nešto o čemu se već desetljećima razmišlja, uglavnom u kontekstu znanstvene fantastike, moglo bi konačno postati stvarnost.

Na Elevate summitu u Los Angelesu ovog tjedna, Uber nije samo predstavio svoje koncepte, već i iznio plan razvoja i pokretanja zračnog taksi-prijevoza uberAIR, odnosno Uber Elevate, do 2023. (testiranje bi počelo već 2020.) I ne samo to - Uber tvrdi da će, kad plan bude do kraja implementiran, ovaj oblik prijevoza biti jeftiniji od vožnje vlastitog auta, po prijeđenom kilometru i osobi. Poznata fraza "The future is now" (budućnost je sada) nikad nije zvučala prikladnije.

A ove taksi-letjelice, nazvane eVTOL (električno vertikalno uzlijetanje i slijetanje), u početku će imati pilote, ali s vremenom bi trebale postati autonomne, odnosno samovozeće. Ili, bolje rečeno, samoleteće.

Slovenski Pipistrel pionir u proizvodnji električnih letjelica

Uber pritom neće proizvoditi vlastita leteća auta, već će to za njih raditi partneri, od kojih neki, poput spomenute tvrtke Pipistrel, proizvode letjelice već desetljećima. Kako piše portal Flying Mag, koncept koji je slovenski proizvođač predstavio na Uberovom summitu koristi posebne pogonske sustave za krstarenje i vertikalno podizanje uz vrlo aerodinamična krila i samo je dio predložene obitelji letjelica koje bi mogle nositi od dvoje do šest ljudi.

Boscarol, Pipistrelov osnivač i glavni direktor, objasnio je svoje planove na summitu: “Pipistrel ne pokušava ponovo izumiti helikopter davanjem rotora vozilu, već preuzima rješenja posebnog pogona za krstarenje i vertikalno podizanje s ugrađenom sposobnošću skaliranja.”

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Foto: Pipistrel

Direktor istraživanja i razvoja Tine Tomažič usto je najavio “strateško partnerstvo s Elanom, slovenskom kompanijom koja je usavršila proizvodnju kompozitnih materijala i struktura u više od 50 godina postojanja, u masivnom rasponu”. “Zajedno razvijamo dizajn eVTOL strukture koja je skalabilna i u isto vrijeme ugrađujemo automatizaciju, digitalnu proizvodnju i ubrzanu konstrukciju kompozita RTM”, dodao je.

Kako je na summitu naglasio i Uberov direktor inženjeringa, Boscarolov Pipistrel je “pionir u razvoju električnih letjelica koji je inicirao doba električnog leta”, a sada zajedno s Uberom “gura industriju prema idućoj generaciji distribuiranog električnog pogona”.

Drugi partner Ubera je Karem Aircraft, koji je patentirao Optimum Speed Tiltroter tehnologiju za vojne i komercijalne svrhe i koji zajedno s Uberom razvija koncept Butterfly. Drugi partner, Embraer, također je predstavio svoj prvi eVTOL koncept. Trenutno više od 70 tvrtki radi na eVTOL-ima za Uberovu mrežu zračnih taksija.

Suradnja s NASA-om pri razvoju dinamične kontrole leta

Osim toga, za implementaciju projekta bit će im potrebna mreža mini-aerodroma na kojima će se ljudi moći ukrcati i iskrcati iz eVTOL-ova, kao i sustav upravljanja i kontrole leta. Za prvo surađuju s partnerskim tvrtkama kao što su Corgan i Gannet Fleming. Za drugo pak surađuju s NASA-om, s kojom je ova američka tvrtka potpisala već drugi sporazum za zajedničko modeliranje i simuliranje urbane zračne mobilnosti, odnosno prijevoza.

Sustav kontrole leta bio bi nešto što je Uberov direktor za inženjering aerospace sustava Tom Prevot nazvao Dynamic Skylane Networks - dinamična mreža “traka” (poput onih na cestama), “nadvožnjaka” i rampi za uzlijetanje i slijetanje koje bi se u stvarnom vremenu prilagođavale situaciji u zračnom prometu.

NASA će, koristeći podatke dobivene od Ubera, simulirati malene letjelice koje prevoze putnike u letu kroz konurbaciju Dallas-Fort Worth, u kojoj živi više od 7 milijuna stanovnika i identificirati sigurnosne probleme. Osim toga, Uber aktivno surađuje i s američkom Saveznom avijacijskom administracijom (FAA) kako bi njihov projekt bio u skladu s avijacijskom regulativom.

Iako su dužnosnici FAA-a pomalo skeptični, glavni direktor Ubera Dara Khosrowshahi, koji je na toj poziciji manje od godinu dana nakon odlaska Travisa Kalanicka, uvjeren je da će s testiranjem projekta početi 2020. Dakle, za dvije godine.