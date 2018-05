Uber otkrio zašto je njegov samovozeći auto ubio pješakinju: Senzori su je vidjeli, ali...

Screenshot: YouTube

UBER je otkrio razlog zašto je jedan od njihovih testnih automobila u ožujku u predgrađu Phoenixa naletio na pješakinju i usmrtio je, piše The Information.

U kalifornijskom informatičko-prijevoznom gigantu vjeruju da su senzori modificiranog Volva XC90 registrirali 49-godišnju Elaine Herzberg dok je prelazila cestu u Tempeu, no softver je bio podešen tako da je sam procijenio da ne mora skrenuti i izbjeći pješakinju.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ