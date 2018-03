Uberov samovozeći automobil nije kočio prije nego što je usmrtio ženu

Screenshot: YouTube/ABC

UBEROV samovozeći automobil jučer je udario ženu u predgrađu Phoenixa i usmrtio je. Vjeruje se da je to prva nesreća ikad koju je izazvalo samovozeće vozilo.

Policija je navela kako je 49-godišnja Elaine Herzberg prelazila mimo pješačkog prijelaza u Tempeu kad je na nju naletio samovozeći auto u kojem je sjedio sigurnosni operater, 44-godišnji Rafael Vasquez, koji u trenutku nesreće nije upravljao automobilom. Herzberg je nakon udara prevezena u bolnicu, u kojoj je kasnije umrla.

Na mjestu nesreće nema tragova kočenja

Na snimkama s mjesta nesreće vidljivo je kako se žrtva pojavila na cesti iz kuta u kojem je ni vozilo ni vozač nisu mogli uočiti na vrijeme, no isto tako novi detalji policijskog očevida ukazuju na to da vozilo nije usporilo i da je ženu udarilo pri brzini od 65 km/h.

"Jasno je kako je teško izbjeći sudar u ovakvoj situaciji, bilo da se radi o ljudskom ili autonomnom načinu vožnje. Žrtva se pojavila niotkuda na cesti. Opasno je prelaziti pješački prijelaz na neosvijetljenom dijelu ceste kad u gradu postoje jasno označeni pješački prijelazi", rekla je šefica policije u Tempeu, Sylvia Moir.

Iz Ubera su potvrdili da je Vasquez bio u automobilu te da je u vrijeme nesreće vozilo bilo u autonomnom načinu rada. Ova nesreća uzrokovala je prekid svih testiranja samovozećih automobila diljem SAD-a, javljaju američki mediji. Generalni direktor Ubera Dara Khosrowshahi napisao je na Twitteru da su iz Arizone stigle nevjerojatno loše vijesti te da su njihove misli s obitelji žrtve.

