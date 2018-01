Udruga poziva voditeljicu da prestane s napadima na Bernardića: "Crna ženo, najljepša si, znaj"

Foto: Instagram

HRVATSKO društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava uputilo je poziv urednici i voditeljici Z1 Televizije Hani Tabaković.



"Crna ženo, najljepša si znaj!"



"Poštovana,



kao visokoobrazovana, empatična, topla, elokventna i prelijepa novinarka (podsjećate na pjesmu pok. Tomislava Ivčića 'Crna ženo, najljepša si znaj!'), već godinama uživate velike simpatije Odbora za medije Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava (dalje: Društvo) i moje osobne ali sada Vas - prisilili ste me na to - moram oštro ukoriti zbog Vašeg očiglednog priključenja kampanji petparačkih kadrova poznatog neradnika Zorana Milanovića i njemu sklonih novinarski i novinara protiv visokoobrazovanog, marljivog, pristojnog i moralno neukaljanog predsjednika SDP-a gospodina Davora Bernardića.



Društvo Vam je to, međutim, spremno oprostiti ako svojom pameću, ljepotom i autoritetom gospodinu Bernardiću, prof. dr. sc. Ivi Josipoviću i gospodi Stjepanu Mesiću i Kreši Beljaku ubuduće počnete pomagati u njihovu hvalevrijednom zajedničkom nastojanju da se nakon katastrofalnog mandata Zoran Milanovića SDP kao stožerna politička stranka socijaldemokratske opcije što prije konsolidira. Naše Društvo nije svrstano ni ideološkopolitički ni stranački. Zalaže se isključivo za zaštitu i promicanje univerzalnih vrijednosti, što, kada je o politici i političarima riječ, znači, za što veći ugled i utjecaj visokoobrazovanih, dokazano marljivih, pristojnih i moralno neukaljanih ljudi na čelu SVIH naših političkih stranaka", piše u pozivu koji potpisuje predsjednica društva Nada Balen.



"What the actual fuck"



Pismo je objavio SDP-ov zastupnik Bojan Glavašević na svom Twitter profilu.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A prvo mjesto u rubrici "What the actual fuck" za tjedan, mjesec i prvi kvartal 2018. godine osvaja Hrvatsko drustvo za zastitu i promicanje ljudskih prava. Ovaj dopis je redikulozan, ali svakako predstavlja pritisak na slobodne medije i zasluzuje svaku osudu. #politikahr pic.twitter.com/ihixZp5plf — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) January 15, 2018

"A prvo mjesto u rubrici "What the actual fuck" za tjedan, mjesec i prvi kvartal 2018. godine osvaja Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Ovaj dopis je redikulozan, ali svakako predstavlja pritisak na slobodne medije i zaslužuje svaku osudu", komentirao je objavu.



Milanovićev otac bivši član



Ovo nije prvi put da Društvo upozorava na loš medijski tretman aktualnog šefa SDP-a. Pozivali su N1 Televiziju da "odmah prekine svoju (prema ocjeni Društva, potpuno neutemeljenu i politikantsku) kampanju protiv najobrazovanijeg, najpoštenijeg, najpristojnijeg i u svakoj poštenoj političkoj utakmici najperspektivnijeg hrvatskog političara, predsjednika SDP-a, gospodina Davora Bernardića". Priprijetili su i pritužbom DORH-u.



S druge strane, u 2016. godini, predsjednica Društva Nada Balen rekla je kako je član spomenutog društva otac Zorana Milanovića - Stipe Milanović.



Razgovarali smo s Nadom Balen. Upitali smo ju je li Stipe Milanović još uvijek član Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava.



"Šta ste vi, tko ste vi? Ne bih htjela o tome izjave davati. Nešto je bila drama o tome i ne bih htjela da se o tome piše", rekla nam je Balen.



Nije više član društva?



"Da. Ne želim o tome jer je bila drama oko toga po novinama", rekla je Nada Balen u razgovoru za Index.