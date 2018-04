Udruge u Svetoj Nedelji ne mogu birati računovođu. Odabrao ga je - gradonačelnik

Foto: Robert Anić/PIXSELL Na slici: Gradonačelnik Dario Zurovec

ZAMISLIMO situaciju u kojoj ministarstvo EU fondova propiše da sve tvrtke koje primaju europski novac moraju vođenje poslovnih knjiga voditi kod jednog računovodstvenog servisa. To se, srećom (još uvijek) nije dogodilo, nadamo se da ni neće, ali takvu situaciju imamo u Gradu Svetoj Nedelji, koji je donio odluku da sve udruge koje primaju gradski novac, moraju vođenje poslovnih knjiga povjeriti servisu koji je odabrao Grad.

U Odluci koju potpisuje gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec (na slici) navodi se Grad 26.03.2018. sklopio ugovor s trgovačkom društvom Suradnik d.o.o. za uslugu računovodstvenih i s njima povezanih poslova koje će se pružati udrugama i savezima udruga koje imaju sjedište na području Svete Nedelje i koji su ostvarili ili će ostvariti financijske ili nefinancijske podrške iz proračuna Grada.



Novcem poreznih obveznika grad otima klijente i usmjerava na jedan računovodstveni servis

Prema toj odluci sve udruge koje primaju novac iz grada obvezne su javiti se tvrtki Suradnik d.o.o. i dostaviti financijska izvješća za prošlu godinu.

"Udruge i savezi udruga se obvezuju u potpunosti surađivati s navedenim društvom, te se odazivati na sastanke i dogovore radi učinkovitog izvršavanja poslova, kao i ostvarivanja međusobnih prava i obveza", stoji u odluci gradonačelnika Zurovca.

Naravno, mnogi računovodstveni servisi, koji su do sada vodili knjige za te udruge, ostali su odlukom gradonačelnika bez klijenata, koji ih je novcem poreznih obveznika odlučio preusmjeriti na samo jednu tvrtku.

Prema službenoj informaciji iz Grada Svete Nedelje, radi se o poslu od 198 tisuća kuna, kojim bi trebalo biti obuhvaćeno 50-ak udruga.

"S obzirom da je ovo prva godina provođenja jedinstvenog knjigovodstva za Udruge, a natječaji za sufinanciranje programa i projekata istih još nisu zaključeni, prema iskustvu prethodnih godina sufinanciranja Udruga, procijenili smo da bi se broj sufinanciranih Udruga trebao kretati oko 55. Nakon zaključenja svih natječaja ćemo znati točan broj ovisno o ishodu natječaja. Cijena za pretpostavljeni broj Udruga kako smo gore naveli je 198.000,00 kuna, a konačna realizacija ugovora će ovisiti o broju korisnika", stoji u odgovoru Grada.



Za tvrtku Suradnik d.o.o. ovo će biti biznis stoljeća jer im donosi udvostručenje prometa. Name, ta je tvrtka 2016. godina, što su posljednji javno objavljeni podaci, imala prihode od 191 tisuću kuna i gubitak od oko 30 tisuća. Očito je da do dobivanja ovog posla od Grada nisu imali ni kapacitete za posao na koji su se prijavili s obzirom na to da je 12. travnja na Facebook stranici “Radio Sveta Nedelja” osvanuo oglas u kojem traže računovođu za vođenje neprofitnih organizacija s trogodišnjim radnim iskustvom.



Grad u odluci ne vidi ništa sporno

Grad u cijeloj ovoj stvari ne vidi ništa sporno, dapače, oni tvrde da pomažu udrugama, jer im financiraju vođenje poslovnih knjiga. No zanimljivo je da se u spornoj odluci navodi da računovodstveni poslovi nisu priznati trošak za udruge, što u prijevodnu znači, ne damo vam novac da si platite računovođu, nego ćete knjige voditi kod onog koga mi odaberemo.

“Mnoge udruge su tražile od Grada Svete Nedelje pomoć u vođenju poslovnih knjiga. S obzirom da Grad Sveta Nedelja ima iznimno malen broj zaposlenih s obzirom na poslove koje obavlja, odlučili smo se angažirati privatno poduzeće koje obavlja knjigovodstvene poslove. Angažirano je samo jedno poduzeće jer smo uvjereni da se time dobiva bolja cijena nego ako se posao cjepka. U suprotnom bi bilo u koliziji sa Zakonom o javnoj nabavi, odnosno u ovom slučaju suprotno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave. Angažiranjem knjigovodstva za udruge, željeli smo postići sljedeće ciljeve: Zajedničkom nabavom smanjiti ukupne troškove knjigovodstva za udruge koje koriste sredstva iz gradskog proračuna; Podići transparentnost poslovanja udruga koje se financiraju djelomično iz gradskog proračuna; Rasteretiti gradsku administraciju silnih upita koje zaprimamo od strane udruga vezano za tu tematiku; Dobiti jasniji uvid koje troškove bi udruge mogle samostalno racionalizirati zajedničkom nabavom (primjerice, troškovi prijevoza autobusom gdje trenutno mnoge udruge nabavljaju uslugu pojedinačno dok bi se zajedničkim pristupom nabavi vrlo vjerojatno postigla povoljnija cijena)”, stoji u odgovoru Grada.