Uhićen jedan od najbogatijih Rusa

Foto: Hina/EPA

RUSKE su vlasti u subotu uhitile milijardera Zijavudina Magomedova pod optužbom da je pronevjerio više do 35 milijuna dolara optuživši u jednom od najvažnijih slučajeva kaznenog progona nekog ruskog tajkuna zadnjih godina.



Magomedov je zanijekao optužbe na predsudskom ročištu na kojem je sutkinja naredila njegovo pritvaranje do 30. svibnja.



Jedan od najbogatijih ljudi Rusije, 49-godišnji Magomedov se bavi građevinarstvom i logistikom preko svoje Summa Grupe. Isto tako investirao je u američke tehnološke tvrtke, među njima u projekt Virgin One Hyperloop.



Pritvoren je skupa sa svojim poslovnim partnerom i bratom Magomedom Magomedovom i Arturom Maksidovom čelnikom jedne od kompanija u Summa grupi koja je sudjelovala u izgradnji objekata za Svjetsko prvenstvo u nogometno u ruskoj eksklavi Kalinjingradu.



Optužen je za pronevjeru više od 35 milijuna dolara državnog novca tijekom gradnje stadiona Arena Baltika u Kalinjingradu.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Saslušanje u moskovskom sudu održano je kako bi se odlučilo trebaju li Magomedov i njegovi suradnici biti pritvoreni do suđenja.

Odan Kremlju



Sutkinja Marija Sizinceva je rekla da su oni djelovali kao dio organizirane kriminalne skupine te da su pokušali izvršiti pritisak na svjedoke. Odbila je ponudu Magomedova da dade jamčevinu od 35 milijuna dolara i naredila njegovo pritvaranje.



Magomedov je dio skupine ruskih milijardera koji, mada su javno odani Kremlju, nisu dio unutarnjeg kruga oko predsjednika Vladimira Putina.



Neki pripadnici skupine kažu kako ih pritišće gospodarstvo kojem loše ide, sankcije Zapada Rusiji i moćne državne tvrtke koje se nameću u skoro svim sektorima gospodarstva.



Ljudi upoznati s ruskim pravosudnim sustavom kažu kako su veliki slučajevi progona korupcije rijetko izmišljeni, ali da se zakon primjenjuje selektivno te da na kazneni progon mogu utjecati vanjski čimbenici.



Zijavudin Magomedov je bio na 63 mjestu na prošlogodišnjoj Forbesovoj listi najbogatijih poslovnih ljudi u Rusiji s 1,4 milijarde dolara. U siječnju ga je američko ministarstvo financija navelo kao jednog od 96 oligarha bliskih Putinu.