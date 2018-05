Uhićeno sedam istaknutih aktivista za prava saudijskih žena

Foto: 123rf



MEĐUNARODNE skupine za ljudska prava osudile su ovotjedna uhićenja sedam istaknutih aktivista za prava saudijskih žena koji su ranije vodili kampanju za pravo na vožnju automobila, što će izrazito konzervativno kraljevstvo odobriti idućeg mjeseca.



Odluka o ukidanju desetljeća duge zabrane ženama da voze viđena je kao dokaz novog progresivnog trenda pod reformski orijentiranim princom prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, no popratilo ju je gušenje neposluha.



Amnesty International i Human Rights Watch (HRW) su kasno u petak pozvale saudijske vlasti da oslobode pritvorenike, među kojima su i istaknute aktivistice Eman al-Nafdžan i Ludžain al-Hatlul te dva muškarca.



"Čini se da jedini 'zločin' koji su ovi aktivisti počinili jest što su zahtijevali da žene voze prije nego što je to napravio Mohamed bin Salman", rekla je Sarah Leah Whitson, direktorica HRW-a za Bliski istok.



Ženama će se upravljanje automobilom omogućiti 26. lipnja, no usprkos tome aktivisti i analitičari ističu kako vlada ne želi udovoljavati aktivizmu koji je zabranjen u toj apsolutističkoj monarhiji, te da ne želi steći neprijatelje među vjerskim konzervativcima koji se protive modernizaciji.



Vlada je preko noći objavila da je uhitila sedmero ljudi zbog sumnjivih kontakata sa stranim entitetima. U priopćenju vlasti nisu imenovani pritvorenici, no portal Sabq, povezan s vladom, povezao je uhićenja s aktivisticama.



Reuters je odbio objaviti sva njihova imena kako ne bi izazvali osvetu nad obiteljima uhićenih.

Osude iz cijelog svijeta



Osim što su se borile za pravo žena na vožnju, Nafdžan i Hatlul su 2016. potpisale peticiju za ukidanje sustava muškog starateljstva kojim se od žena zahtijeva da za značajne odluke moraju dobiti pristanak muškaraca. Hatlul je zbog svog aktivizma ranije pritvorena barem dva puta.



Žene koje su sudjelovale u prosvjedima protiv zabrane prošle su godine otkrile Reutersu da je desecima aktivistica telefonskim putem rečeno da ne komentiraju tu odredbu. Neke od uhićenih ovog tjedna ipak su nastavile govoriti o tome.



"Saudijska Arabija ne može i dalje u javnosti tvrditi da podržava ženska prava i druge reforme dok u isto vrijeme proganja braniteljice ljudskih prava i aktivistice jer miroljubivo koriste svoje pravo na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja", naglasila je Samah Hadid, direktorica kampanja Amnesty Internationala za Bliski istok.



Prošlog rujna su pritvoreni i deseci pripadnika klera za koje je vlada smatrala da se miješaju u politiku, a taj je potez viđen kao put prema ukidanju zabrane vožnje koji je dio ambicioznog reformskog programa u cilju diverzifikacije saudijske ekonomije i otvaranja države svijetu.